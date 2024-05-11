Букмекеры обновили ставки в день гранд-финала Евровидения 2024. Какое место прочат Украине и кто вошел в топ-3

Уже сегодня, 11 мая, станет известно имя победителя песенного конкурса Евровидения 2024 года. На сцену Мальме Арены выйдут 26 представителей стран-участниц, чтобы сразиться в гранд-финале за хрустальный микрофон.

Букмекерские конторы делают последние правки в своих прогнозах, но что-то остается неизменными. Хорватец Baby Lasagna с песней "Rim Tim Tagi Dim" закрепился на первой строчке списка с немалым отрывом. Шансы на победу певца составляют 42%, согласно Eurovision World.

Серебро топа, скорее всего, получит Эден Голан из Израиля, считают эксперты. После второго полуфинала певица быстро поднялась в рейтинге: раньше она занимала 8 место. На победу исполнительницы букмекеры ставят 19%. Несмотря на антиизраильские протесты и освистование во время шоу, Голан уверенно держится в тройке лидеров.

Топ-3 закрывает Швейцария. В этом году представитель Nemo с композицией "The Code" завоевал сердца еврофанов. Профессионалы отдали им заслуженное третье место, поставив на их победу 15%.

Украина же находится на шестой строчке списка с 4% на победу. Перед дуэтом alyona alyona & Jerry Heil разместились Франция и Ирландия.

На сайте также идет опрос среди еврофанов: "Кто должен выиграть Евровидение 2024". На момент написания материала, свой голос отдали уже 280 тысяч человек. Результаты выглядят следующим образом:

1 место – Хорватия (15%)

2 место – Швейцария (11%)

3 место – Италия (9%)

4 место – Израиль (8%)

5 место – Украина (5%)

Смотрите на OBOZ.UA онлайн-трансляцию финала Евровидения 2024, а также фото и видео выступлений всех участников.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о небывалом скандале перед финалом Евровидения 2024: фаворита букмекеров из Нидерландов могут отстранить из-за насильственного инцидента. Подробности – в нашем материале.

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