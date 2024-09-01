Фейкова Klavdia Petrivna призналась, почему притворялась загадочной певицей: что связывает Машу Кондратенко с Соломией Опрышко

Украинская певица и актриса Маша Кондратенко, которая притворялась загадочной исполнительницей Klavdia Petrivna, чтобы запутать фанатов, рассказала, что они вдвоем придумали эту авантюру. Однако детали сотрудничества артисток пока окутаны тайной.

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В интервью "ТиКиїв" Кондратенко раскрыла, что сможет поделиться подробностями только через несколько лет. Пока же своим сотрудничеством звезды будут интирировать и дальше.

"Это наша с Klavdia Petrivna тайна, наша общая авантюра. Ей предшествовала интересная история, которая произошла, когда мы подружились. Мы совместно нашли классный творческий конект и, думаю, через несколько лет я захочу рассказать об этом во всех деталях. Но пока мы сохраняем интригу и даем пространство для фантазии аудитории", – сказала певица.

Что связывает Машу Кондратенко с Клавдией Петровной

Впервые о связи певиц заговорили, когда звезда сериала "Школа" пришла получать награду издания "Лирум" в категории "Дебют года" от имени таинственной знаменитости.

Она оделась в похожем стиле, примеряла шляпу и избегала прямых ответов на вопросы о Клавдии Петровне. Некоторые из фанатов решили, что это и был первый выход Klavdia Petrivna без маски. Впрочем, другие все же увидели определенные различия во внешности артисток. Тема стала такой популярной, что вызвала волну мемов.

В это время обе звезды хранили молчание, пока настоящая Клавдия Петровна не появилась на радио и не заговорила своим голосом. Тогда стало понятно, что артистки имеют разные тембры.

Однако на этом сотрудничество звезд не закончилось. На волне обсуждения загадочной персоны Маша Кондратенко и таинственная вокалистка записали общий трек "Їде дах", где впервые засветилась Соломия Опрышко.

Именно ей и приписывают загадочный образ. Незадолго до первого сольного концерта Клавдия Петровна опровергла слухи: "Klavdia Petrivna спела вместе с Машей Кондратенко, которую долгое время считали самой Klavdia Petrivna".

Чтобы окончательно доказать, что автор "Ваньки-встаньки" не имеет отношения к певице в шляпе, ее пригласили на дебютное выступление Петровны во Дворце спорта. На сцене появились два разных человека, поэтому сомнений, что Кондратенко была фейковой Klavdia Petrivna, совсем не осталось.

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