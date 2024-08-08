В новом клипе Klavdia Petrivna впервые показала себя? Зрители заметили красноречивую деталь

В новом клипе Клавдия Петровна (Klavdia Petrivna) могла оставить фанатам подсказку о своей настоящей личности. Внимательные зрители заметили, что в видеоработе загадочной певицы и ее коллеги Маши Кондратенко снялась Соломия Опрышко, которой и приписывают таинственное амплуа.

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Как будто подтверждая это, Соломия исчезает из кадра именно тогда, когда на нем впервые появляется Клавдия Петровна. На это обратили внимание под клипом на песню "Їде дах" на YouTube.

Интересно, что на экране можно увидеть всех трех "Клавдий": Машу Кондратенко, которая забирала награду за Петровну, настоящую звезду в новом закрытом образе и вероятную певицу без грима и шляпы.

Последняя почти все экранное время играла зрительницу, сидящую перед телевизором. Лишь в момент, когда на экране появляется Клавдия, из кадра вдруг исчезла Соломия, что в сети трактуют как красноречивую подсказку.

Добавим, что имя Клавдии Петровны уже не раз рассекречивали ее коллеги. Кристина Соловий недавно назвала человека, скрывающегося за образом. По ее словам, это Соломия Опрышко. Сплетник Богдан Беспалов тоже доказывал эту теорию. OBOZ.UA собрал все доказательства того, что за дамой в широкой шляпе скрывается юная и очень талантливая Соломия.

Кстати, недавно Клавдия пришла на шоу Тины Кароль и частично засветила свое лицо. Это стало еще одним доказательством того, что за маской выступает не Маша Кондратенко.

Ранее OBOZ.UA писал, что Klavdia Petrivna обновила афиши для своих концертов. На новых изображениях она предстала в необычных для фанатов образах. И хоть шляпу артистка все еще не сняла и лично не рассекретила личность, но намекнула на малую родину.

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