Украинские банки "готовятся" заметно менять курс: какой прогноз по доллару

В украинских банках ожидается заметное изменение курса наличного доллара. По прогнозу, до 20 сентября стоимость валюты в них будет находиться в пределах 44,5-45 грн. Вечером же 14 сентября 2026 года там покупали валюту в среднем по 44,34 грн, а продавали по 44,81 грн (т.е., условно 1 300 долларов в гривнях составит 57,642 тыс. и 58,253 тыс. грн соответственно). Таким образом, до конца недели не исключается удорожание доллара как в покупке, так и в продаже.

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Такая же ситуация ожидается в обменниках. Как рассказал OBOZ.UA директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой, стоимость наличной валюты в них будет находиться в тех же пределах, что и в банках – 44,5-45 грн. Вечером же 14 сентября там:

покупали доллар по 44,41 грн (т.е., те же 1 300 долларов можно сдать за 57,733 тыс. грн);

продавали – по 44,88 грн (58,344 тыс. грн).

При этом, подчеркивается, в целом на наличном рынке разница между курсами покупки и продажи будет оставаться в прежних пределах. В частности:

до 0,5-0,6 грн в банках;

до 0,6-1 грн в обменниках.

Кроме того, отмечается, разница курсов покупки в банках составит 0,2-0,3 грн и 0,3-0,5 грн в обменных пунктах. А разница курсов продажи – 0,1-0,2 грн в банках и 0,3-0,5 грн в обменниках.

В целом же, обїяснил банкир, в ближайшие дни существенных изменений на валютном рынке не ожидается. Ведь несмотря на сохранение значительных военных и экономических рисков, "курсовая динамика будет оставаться достаточно медленной и прогнозируемой".

Главным же фактором сохранения валютного равновесия, по его словам, будет оставаться политика Национального банка. В частности, объяснил Лесовой, в рамках режима "управляемой гибкости" регулятор и дальше будет:

компенсировать избыточный спрос на валюту с помощью интервенций;

не допускать резких курсовых скачков.

"Именно стабильный курс остается важным условием сохранения общего экономического равновесия. Неконтролируемые валютные колебания могли дополнительно усилить инфляцию и спровоцировать волну негативных ожиданий", – резюмировал Лесовой.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, на 1 августа общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей, "ФОПов") в украинских банках составила 1 75 трлн грн. Что на 1,3 млрд грн больше, чем было в июле. Лидером среди валют является гривня – сумма вкладов в ней оценивается в 1,155 трлн грн.

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