Klavdia Petrivna подтвердила, что она – не Маша Кондратенко

Самая загадочная певица Украины Klavdia Petrivna (Клавдия Петровна) официально сообщила, что слухи о том, что за ее образом стоит фигура коллеги Маши Кондратенко, – неправдивы. Эти предположения появились после того, как в феврале автор "Ваньки-Встаньки" вышла получать награду от издания "Лірум" вместо звезды "Імператорів".

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Вместе с новым мини-альбомом "Їде дах" Klavdia Petrivna опубликовала небольшое интервью, в котором объяснила, что она точно не может быть Машей Кондратенко. Об этом также свидетельствует ее дуэт с певицей в песне "Їде дах".

"Единственной, но символической коллаборацией на альбоме стал заглавный трек "Їде дах". Его Klavdia Petrivna спела вместе с Машей Кондратенко, которую долгое время считали самой Klavdia Petrivna. Песня полна афоризмов и подсказывает слушателям, как именно следует воспринимать альбом", – говорится в сообщении.

Что интересно, в клипе к этой песне снялась Соломия Опришко, девушка, считающаяся настоящей личностью Klavdia Petrivna. Намек на то, что это действительно один человек, появляется тогда, когда Соломия исчезает из кадра, и на нем впервые оказывается Klavdia Petrivna.

Интересно, что на экране можно увидеть всех трех "Клавдий": Машу Кондратенко, которая, как уже известно официально, запутала фанатов, настоящую звезду в новом закрытом образе и вероятную певицу без грима и шляпы.

Еще одним доказательством стало то, что имя Соломии Опришко упоминают в списке главных актеров клипа. Напомним, что во время анонса своего первого сольного концерта во Дворце спорта Klavdia Petrivna отмечала, что "наконец-то готова раскрыть все карты".

Как видим, постепенно личность артистки действительно раскрывается. Сначала намеком на ее малую Родину – Галичину. Это она продемонстрировала во время показа своих новых афиш к концерту, созданных искусственным интеллектом. Она появлялась в вышиванке и с цветами на фирменных шляпках.

Позже на авторское шоу Тины Кароль "Дім звукозапису" Klavdia Petrivna пришла в образе, который только на половину скрывал ее лицо за маской и почти полностью обнажал плечи.

Ранее OBOZ.UA писал, что Артем Пивоваров признался, какой на самом деле является Klavdia Petrivna вне камер, но он также держит ее личность в тайне.

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