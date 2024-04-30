Появились новые доказательства, что Klavdia Petrivna – это не Маша Кондратенко: самая загадочная певица Украины дала первый комментарий на радио

Пока украинская певица Маша Кондратенко держит интригу по поводу своей причастности или непричастности к образу загадочной артистки Klavdia Petrivna, у слушателей почти не осталось сомнений, что это два разных человека. Точки над "i" расставило последнее интервью таинственной исполнительнице на радио.

Накануне украинцы впервые услышали голос Клавдии Петровны в жизни, а не во время записи треков, когда она посетила студию "Хит FM". С Артемом Пивоваровым артистка спела на радио трек "Барабан".

Во время короткого разговора Клавдия Петровна ответила, готовит ли более одного концерта, кто первый предложил фит и был ли на всех выступлениях Пивоварова во Дворце Спорта один и тот же человек.

Звезда иронически сказала: "Как говорил один мудрец: не завидуйте, коллеги, развивайтесь", намекая на слова Пивоварова, ранее цитировавшиеся СМИ.

Даже по кратким репликам Клавдии Петровны очевидно, что это не голос и привычные для Маши Кондратенко интонации. Несмотря на то, что артитка пришла в студию в новой огромной шляпе, которая закрывала ее лицо, можно было понять, что за ней прячется другой человек.

Напомним, несколько месяцев назад автор треков "Ванька-встанька" и "Вогник-вогник" забирала награду за Клавдию Петровну, из-за чего в сети поползли слухи о том, что это один из ее образов. С того времени Кондратенко интригует на всех интервью, утверждая, что она не может честно ответить на этот вопрос.

Тем не менее, личность Клавдии Петровны уже рассекретили в сети, а также подтвердили известные блогеры и даже коллеги артистки. Например, Алина Гросу рассказала подписчикам, что Клавдию действительно зовут Соломия. Это подтвердил также музыкальный блогер Максим Нагорняк, лично с ней общавшийся, и сплетник Богдан Беспалов.

Ранее OBOZ.UA писал, что загадочная певица запустила продажу билетов на свой первый сольный концерт во Дворце Спорта 30 августа. За считанные часы тысячи билетов были проданы.

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