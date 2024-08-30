Таинственная Klavdia Petrivna открыла лицо на своем первом концерте. Эксклюзивные фото и видео
Самая загадочная певица Украины Klavdia Petrivna (Клавдия Петровна) во время дебютного концерта во Дворце спорта открыла лицо. Артистка скрывала свою настоящую личность с самого начала карьеры, хотя некоторые слушатели давно догадывались, что под маской скрывается юная артистка Соломия Опрышко.
Корреспондентка OBOZ.UA на первом сольнике Клавдии Петровны сняла новые образы знаменитости, которая сняла шляпу и маску перед тысячами зрителей. Наконец-то фаны увидели, что таинственная вокалистка – действительно юная блондинка.
Хотя официально звезда не называла свое имя и выступала в очках, у фанатов растаяли последние сомнения в том, что Клавдия Петровна – это Соломия Опрышко. Последнюю украинцы уже могли увидеть в клипе на песню "Їде дах".
То, что Клавдия Петровна соберет полный зал во Дворце спорта, стало ясно еще в первые дни анонса концерта. Вживую посмотреть на певицу хотело так много людей, что звезда согласилась выступить дважды – 30 и 31 августа.
Сначала на сцене артистка появилась в традиционной шляпе и в золотой маске, которую потом сняла.
Кстати, поддержать подругу пришел Артем Пивоваров, вместе с ней выпустивший хит "Барабан". Также вокалистка спела дуэтом с Машей Кондратенко и группой TVORCHI.
Выходя из зала, поклонники Клавдии Петровны в унисон пели гимн Украины.
Ранее OBOZ.UA писал, что певец и шоумен Владимир Дантес нецензурно обратился к музыкальным критикам и другим медийным личностям, которые называют имя Клавдии Петровны. Он считает, что так украинцы проявляют пренебрежение к работе певицы.
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