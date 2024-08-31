Кто такая Соломия Опрышко: как выглядит Klavdia Petrivna без маски, что известно о прошлом певицы и почему ее подставили коллеги

На своем дебютном сольнике в Киеве 30 августа загадочная певица Klavdia Petrivna (Клавдия Петровна) развеяла почти все сомнения фанатов по поводу своей личности. Хотя артистка осталась на сцене в очках, а ее настоящее имя так и не было названо, внимательные юзеры констатировали: даже при этих условиях кажется очевидным, что таинственная блондинка – юная Соломия Опрышко, которую и подозревали в создании яркого образа.

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Некоторые факты о 18-летней вокалистке начали всплывать еще год назад. Кто-то утверждал, что знает Клавдию лично, а коллеги исполнительницы не возражали, а лишь подтверждали слухи, чем подставляли звезду. OBOZ.UA расскажет все, что известно об исполнительнице.

Видео и фото Соломии Опрышко

Первым из медийных деятелей личность Клавдии Петровны рассекретил блогер Богдан Беспалов. Он показал фото загадочной Соломии и отрезок ее будущего хита "Я тобі брехала".

"Знакомьтесь: настоящее имя Соломия, 18 лет. Одну из первых демок певицы вы можете услышать на видео. Ходили слухи, что за альтер-его скрывается известная артистка, но нет, это не так", – писал Богдан Беспалов.

Раньше сплетника исследовать личность и прошлое Клавдии Петровны начали ее фанаты. Так, некоторые в сети публиковали фото юной Соломии и свои предположения, почему она и является певицей в маске.

Последние сомнения артистка развеяла сама, снявшись в клипе "Їде дах" под настоящим именем. Там Соломия официально представила себя миру без головного убора и намекнула, что она и есть Клавдия Петровна.

Что известно о прошлом певицы

По сети распространяется информация, что Klavdia Petrivna родилась в селе Горное, Стрыйского района, Львовской области. Певица не подтверждала информацию, как и какие-либо догадки о ней.

Богдан Беспалов проводил собственное расследование и = пришел к выводу, что Klavdia Petrivna – младшая сестра певца Osty, с которым она имеет общий трек.

В то же время на YouTube-канале "Новости шоу-бизнеса" появилась информация, что на самом деле певица является одногруппницей исполнителя. По словам блогера, оба артиста окончили Дрогобычский музыкальный колледж имени Василия Барвинского.

Как коллеги подставили артистку

Все песни Клавдия Петровна выпускала под сценическим псевдонимом, скрывая свое лицо и имя. Однако некоторые ее известные коллеги не поддержали таинственный образ певицы и смело называли ее имя.

В частности, певица Алина Гросу сказала подписчикам, что Клавдию зовут Соломия, а затем Кристина Соловий повторила эту информацию. В то же время, шоумен Владимир Дантес решительно осудил медийных деятелей, которые портят молодой вокалистке образ.

Ранее OBOZ.UA писал, что Артем Пивоваров признался, какой на самом деле является Klavdia Petrivna вне камер, но он также держит ее личность в тайне.

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