'Экс-холостяк' Тарас Цимбалюк подогрел слухи о романе с известной актрисой

Украинский актер и герой "Холостяка 14" украинский актер и герой "Холостяка 14" Тарас Цимбалюк подогрел слухи о возможном романе с актрисой Еленой Светлицкой после совместного появления на публичном мероприятии в Киеве. Артистов заметили вместе на показе сериала "Тихая Нава".

Как отмечают в ТСН, Цимбалюк и Светлицкая якобы пришли на событие вместе и сидели рядом во время просмотра первой серии. Актеры не пытались избегать камер, как когда-то делала близкая Цимбалюку актриса Наталья Денисенко.

Имена Цымбалюка и Светлицкой не впервые появляются в одном контексте. Актеры давно знакомы, общаются в одной компании и вместе играют в театральном спектакле, где исполняют роли влюбленной пары – Мотри и Карпа. Именно поэтому ранее уже возникали предположения об их возможном романе, однако Светлицкая неоднократно их отрицала, подчеркивая исключительно профессиональные и дружеские отношения.

Впрочем, блогер Богдан Беспалов заявил, что между артистами якобы возобновились романтические отношения. По его словам, Цимбалюк и Светлицкая сошлись после предыдущего разрыва, а недавно их якобы видели вместе в центре столицы.

Никаких подтверждений этим словам от самих актеров пока нет.

Интересно, что меньше недели назад актриса публично подтвердила, что после развода находится в новых отношениях, однако имя своего избранника раскрывать не стала. В то же время она прямо отметила, что история с бывшим мужем завершена окончательно и о возобновлении отношений речь не идет.

Напомним, Светлицкая официально развелась с мужем Николаем менее года назад после девяти лет брака, в котором родились две дочери. Ранее актриса признавала, что не исключала возможного примирения, однако впоследствии изменила позицию.

