Секреты нового 'Холостяка': в сеть слили гонорар Цимбалюка и имя потенциальной победительницы – очень известной актрисы

Новый сезон "Холостяка" еще не стартовал, а в сети уже активно обсуждают главные интриги проекта. Инсайдеры из технического отдела начали сливать информацию о гонораре Тарасе Цымбалюке, который станет новым героем романтического реалити. Более того, уже сейчас стало известно имя участницы, которая, по слухам, может стать победительницей сезона. И это – известная украинская актриса.

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Инсайдеры сообщили блогеру Богдану Беспалову, что среди участниц будет украинская актриса Елена Светлицкая. По имеющейся информации, именно она станет победительницей проекта. Сейчас Светлицкая и Цымбалюк не скрывают своих отношений: их не раз видели вместе за кулисами театров, в ресторанах и гостиницах во время гастролей. Однако по контракту пара не имеет права публично афишировать свои отношения до завершения съемок шоу.

Чтобы уменьшить подозрения, продюсеры пытались создать информационную волну о якобы романе Цимбалюка с артисткой Солохой. Эта попытка результатов не дала.

Елена Светлицкая известна по фильмам "Формула любви" и "Алмазная корона". В январе 2025 года она объявила о разводе с мужем Николаем после 10 лет брака. Пара воспитывает двух дочерей. В интервью Славе Демину актриса сообщила, что сейчас их отношения с бывшим мужем улучшились, однако они все еще находятся в состоянии развода.

Известно также из Telegram-канала "Злива", что Тарас Цымбалюк якобы получит за участие в 14 сезоне "Холостяка" гонорар в размере 1 000 000 гривен. Это один из самых больших гонораров в истории украинской версии реалити-шоу.

Ранее OBOZ.UA писал, что Тарас Цымбалюк оскандалился отдыхом с блогером Анной Алхим, которая игнорирует войну и презирает воинов, и неожиданно заговорил на русском языке. Актер в прошлом году был послом языковых курсов по переходу на украинский, а теперь сам говорит по-русски.

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