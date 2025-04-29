Есть дочери, но недавно развелась: что известно о Елене Светлицкой, которой приписывают роман с Цимбалюком, и как она реагирует на слухи

В последнее время в украинском шоу-бизнесе активно ходят слухи о возможном романе между актрисой Еленой Светлицкой и актером Тарасом Цымбалюком. Причиной такого интереса стали их совместные выступления в спектакле, где пара играет влюбленных – Карпа и Мотрю. Эмоциональная химия между героями, похоже, вышла за пределы сцены – по крайней мере, в воображении поклонников. Однако сама Елена Светлицкая твердо отрицает любую романтическую связь.

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Светлицкая призналась в интервью TsukorUA, что ее удивило такое внимание со стороны публики, ведь между ней и Цымбалюком якобы нет ничего, кроме партнерства в работе.

"Ну, какие могут быть романтические отношения, если, во-первых, у меня только идет процесс развода, а во-вторых, у Тараса там какие-то свои перипетии, свои истории", – сообщила актриса.

Светлицкая также добавила, что никогда не давала повод обществу думать о ее романе с коллегой. "Я не знаю, где они (слухи. – Ред.) берутся. Мне кажется, мы не даем никаких поводов для этого", – сказала звезда.

Следует заметить, что на момент возникновения слухов о новом романе актриса переживала не самый простой период в жизни. После девяти лет брака Елена и ее муж Николай решили развестись. По словам Светлицкой, отношения исчерпали себя, а самым большим вызовом для пары стала потеря эмоционального контакта.

О детях, новых знакомствах и границах личного пространства

У Елены и Николая две дочери – Маша и Вера. После расставания дети остались жить с матерью, однако супруги договорились о совместном отцовстве. Когда у актрисы есть гастроли, девочки остаются с отцом. Они даже проводят время вместе как семья – ради комфорта детей.

"Мы иногда встречаемся и вместе с детьми проводим время, потому что для них это важно, особенно для Машеньки. Маша очень хочет, чтобы мы вместе проводили время", – говорит Светлицкая.

На вопрос, готова ли она к новым отношениям, актриса ответила решительно: пока нет. Она полностью сосредоточена на детях и творчестве. "Я пока не готова к новым свиданиям. Дело в том, что мне как-то и некогда, и я, честно говоря, не представляю возле своих детей какого-то мужчину. Я не представляю, что сидим за столом я, Маша, Вера и еще какой-то мужчина. Я не знаю, какой это должен быть мужчина, чтобы я была готова принять его в свою семью", – подчеркнула артистка.

Ранее OBOZ.UA писал, что в сети еще до начала съемок "Холостяка 14", где главным героем будет Тарас Цымбалюк, раскрыли вероятную победительницу. Также стало известно, какую сумму заплатят актеру за участие в проекте.

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