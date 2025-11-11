Убегали от журналистов: разведенную Наталью Денисенко с 'любовником' заметили в VIP-секторе на концерте Пивоварова

После развода с Андреем Фединчиком звезде украинского кино Наталке Денисенко все чаще приписывают роман с моделью и предпринимателем Юрием Савранским. На этот раз пару заметили вместе в VIP-секторе во время концерта Артема Пивоварова в киевском Дворце спорта.

Как сообщает ТСН, Денисенко и Савранский появились на событии уже после начала выступления, когда прозвучали первые песни. Свидетели отмечают, что пара держалась за руки, улыбалась и выглядела счастливой.

Они наслаждались атмосферой концерта и делали совместные фото. Впрочем, покинули зал еще до завершения программы – вместе и без сопровождения охраны.

Интересно, что когда журналисты попытались пообщаться со звездой и ее спутником, те отказались от комментариев и быстро покинули помещение, избегая камер. Несмотря на это, Денисенко и Савранский все чаще появляются вместе на публике, однако оба предпочитают не комментировать возможные отношения.

Напомним, слухи о романе актрисы с предпринимателем появились еще во время ее развода с Андреем Фединчиком. Тогда бывший муж звезды намекал на возможную измену, а сама Наталка уверяла, что будет говорить о новых отношениях только после помолвки. Впрочем, в последнее время актриса только подогревает слухи – публикует совместные фотографии с Юрием и демонстрирует с ним теплые отношения.

Что известно о новом партнере Наталки Денисенко

Юрий Савранский работает моделью и предпринимателем, воспитывает сына и дочь, часто делится семейными снимками в Instagram. Он также помогает Денисенко развивать ее бизнес. Недавно актриса запустила собственный бренд ювелирных украшений, а в проморолике к нему вместе с ней снялся именно Савранский. В видео Наталка предстала, завернутая лишь в белую простыню, а Юрий с обнаженным торсом нежно ее обнимал.

