Елена Тополя описала мужчину, с которым готова строить отношения после развода

Певица Елена Тополя подробно высказалась о том, каким видит мужчину, с которым теоретически могла бы строить новые отношения после развода с Тарасом Тополей. Певица отметила, что пока не находится в активном поиске партнера и не испытывает потребности в новых отношениях с мужчинами.

В то же время артистка не исключает, что в будущем в ее жизни может появиться человек, с которым она будет готова к серьезным отношениям. Об этом Тополя рассказала в интервью Жене Фешаку, отвечая на вопрос о личной жизни после изменений в семейном статусе.

По словам Елены Тополи, потенциальный партнер должен быть зрелым человеком с собственным жизненным опытом. Речь идет, в частности, о пережитых расставаниях или разводе, которые стали толчком к внутренней трансформации. Артистка подчеркнула, что для нее важно, чтобы мужчина уже прошел определенные этапы переосмысления себя и жизни.

"Как минимум, это тот человек, который имеет жизненный опыт с разводами или расставаниями. То есть это человек, который также прошел какую-то трансформацию", – объяснила певица.

При этом профессия или сфера деятельности будущего партнера не имеет для нее принципиального значения. По словам певицы, ей все равно, будет ли это человек из шоу-бизнеса или из любой другой отрасли, ведь ключевым остается не социальный статус, а внутреннее мировоззрение.

Елена Тополя также призналась, что сейчас не нуждается в отношениях и не испытывает внутреннего страха одиночества. Она отметила, что всегда имела и имеет внимание со стороны мужчин, однако сейчас чувствует себя комфортно без необходимости что-то строить или кому-то что-то доказывать.

"У меня нет сейчас никаких потребностей – я не хочу никаких отношений. У меня есть внимание мужчин, оно и было. Я свободнее могу общаться, но нет необходимости что-то строить. То есть у меня нет страха, что я одна", – объяснила Елена Тополя.

Артистка добавила, что не планирует знакомства специально и не ставит себе цель ходить на свидания. Если же новые отношения возникнут естественно, она не отрицает такой возможности. В то же время Тополя отметила, что для нее принципиально, чтобы любые изменения в личной жизни не имели негативного влияния на ее детей.

Развод Елены и Тараса Тополь

1 декабря 2025 года Тарас и Елена Тополя обнародовали совместное сообщение, где официально заявили: приняли решение поставить точку в 12-летнем браке. Они не раскрывали никакой информации о причинах разрыва, лишь отметили, что решились сделать этот серьезный шаг взаимно и взвешенно.

Исполнители подчеркнули, что все вопросы, которые обычно сопровождают развод, – от имущественных до финансовых – они решили еще до момента публичного заявления. Тарас и Елена Тополи берут на себя одинаковую ответственность за воспитание и развитие общих детей.

Дело о расторжении их брака было официально зарегистрировано в Подольском районном суде Киева 3 декабря. Истцом стал лидер "АНТИТІЛ".

Ранее OBOZ.UA писал, что Алена Тополя рассекретила, в каких отношениях осталась с экс-супругом и как дети отреагировали на их развод. Несмотря на разрыв, они продолжают общаться и оба принимают активное участие в воспитании детей.

