Актриса, которую после развода называли 'тайной возлюбленной' Цымбалюка, раскрыла новые отношения

Украинская актриса Елена Светлицкая впервые подтвердила, что находится в новых отношениях после развода. При этом артистка не стала раскрывать личность своего избранника, ограничившись коротким комментарием в соцсетях.

Менее года назад Светлицкая официально развелась с мужем Николаем, с которым прожила в браке девять лет и воспитывает двух дочерей. После расставания актриса неоднократно признавалась, что не исключает возможного примирения, однако сейчас ее позиция изменилась. В InstaStories Светлицкая прямо заявила, что история с бывшим мужем завершена окончательно.

По ее словам, о возвращении отношений речь не идет. "Наша история с бывшим завершилась и восстановлению не подлежит", – отметила актриса.

В то же время Светлицкая подтвердила, что не одинока. Отвечая на вопрос подписчиков, она коротко сообщила, что находится в новых отношениях, но решила не рассекречивать, кто именно ее избранник. "Да, есть новые", – лаконично написала знаменитость.

Имя Светлицкой ранее фигурировало в слухах о якобы романе с актером Тарасом Цымбалюком. Особенно активно эти предположения обсуждались в апреле 2025 года после их совместных выступлений в театральном спектакле, где они играют влюбленную пару. Сама актриса неоднократно отрицала любую романтическую связь с коллегой, подчеркивая, что между ними – исключительно профессиональные и дружеские отношения.

Светлицкая объясняла, что на момент появления слухов находилась в процессе развода, а любые предположения о ее личной жизни называла безосновательными. Она также подчеркивала, что не давала поводов для таких разговоров.

