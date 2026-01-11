УкраїнськаУКР
русскийРУС

Актриса, которую после развода называли "тайной возлюбленной" Цымбалюка, раскрыла новые отношения

Катерина Галущенко
Шоу Oboz
2 минуты
1,9 т.
Актриса, которую после развода называли 'тайной возлюбленной' Цымбалюка, раскрыла новые отношения

Украинская актриса Елена Светлицкая впервые подтвердила, что находится в новых отношениях после развода. При этом артистка не стала раскрывать личность своего избранника, ограничившись коротким комментарием в соцсетях.

Видео дня

Менее года назад Светлицкая официально развелась с мужем Николаем, с которым прожила в браке девять лет и воспитывает двух дочерей. После расставания актриса неоднократно признавалась, что не исключает возможного примирения, однако сейчас ее позиция изменилась. В InstaStories Светлицкая прямо заявила, что история с бывшим мужем завершена окончательно.

Актриса, которую после развода называли "тайной возлюбленной" Цымбалюка, раскрыла новые отношения

По ее словам, о возвращении отношений речь не идет. "Наша история с бывшим завершилась и восстановлению не подлежит", – отметила актриса.

В то же время Светлицкая подтвердила, что не одинока. Отвечая на вопрос подписчиков, она коротко сообщила, что находится в новых отношениях, но решила не рассекречивать, кто именно ее избранник. "Да, есть новые", – лаконично написала знаменитость.

Актриса, которую после развода называли "тайной возлюбленной" Цымбалюка, раскрыла новые отношения

Имя Светлицкой ранее фигурировало в слухах о якобы романе с актером Тарасом Цымбалюком. Особенно активно эти предположения обсуждались в апреле 2025 года после их совместных выступлений в театральном спектакле, где они играют влюбленную пару. Сама актриса неоднократно отрицала любую романтическую связь с коллегой, подчеркивая, что между ними – исключительно профессиональные и дружеские отношения.

Светлицкая объясняла, что на момент появления слухов находилась в процессе развода, а любые предположения о ее личной жизни называла безосновательными. Она также подчеркивала, что не давала поводов для таких разговоров.

Актриса, которую после развода называли "тайной возлюбленной" Цымбалюка, раскрыла новые отношения

Ранее OBOZ.UA писал, что Алена Тополя описала мужчину, с которым готова строить отношения после развода. Артистка не исключает, что в будущем в ее жизни может появиться тот самый человек.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!