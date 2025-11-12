Дочь россиянки и 'подружка' звезд-путинистов: что известно о жене скандального Миндича и где она может быть после побега мужа за границу

На фоне громкого коррупционного скандала, связанного с совладельцем "Квартала 95" Тимуром Миндичем и его бегством из Украины, что подтвердили в ГПСУ, внимание общества приковано к его жене – Екатерине Вербер, чья биография и связи вызывают ряд вопросов.

Утром 10 ноября детективы НАБУ пришли с обысками к Тимуру Миндичу, который фигурирует в деле "Операция Мидас" (коррупционная схема в энергетическом секторе), однако за несколько часов до этого бизнесмен покинул Украину. Пока неизвестно, где находится его жена, Екатерина Вербер, которая известна своим украинским бизнесом, российским происхождением и связями со сторонниками Кремля. Однако местонахождение ее аккаунта в Instagram до сих пор указывает на Украину. OBOZ.UA подробнее расскажет, что известно о женщине и чем она связана с россиянами.

Екатерина Вербер – дочь покойной Аллы Вербер, фэшн-директора московского ЦУМа и вице-президента ювелирной компании Mercury. Ее мать в свое время считалась одной из самых влиятельных женщин российского мира роскоши.

Сама Екатерина получила образование в престижных заведениях Канады, США и Великобритании, в частности изучала литературу в Эдинбургском университете. Однако страсть к моде взяла верх, и до брака с Миндичем она работала байером в Москве.

Пара поженилась в 2010 году, устроив роскошную четырехдневную свадьбу в Иерусалиме у Стены Плача. На ней присутствовали пятьсот гостей, а невеста сменила несколько дизайнерских платьев от Givenchy, Chloé и Lanvin. Как вспоминала ее мать, брак был "послан Богом", а старшую дочь назвали в честь покойного отца Тимура, который желал увидеть свадьбу под израильским небом, – Мишель.

В Киеве Екатерина Вербер стала известной как влиятельная бизнесвумен, основательница компании Kameron и владелица монобутиков мировых люксовых брендов, таких как Balmain, Dolce & Gabbana, Saint Laurent и Polo Ralph Lauren.

Несмотря на свой украинский бизнес, публичных постов в поддержку Украины после начала полномасштабного российского вторжения на ее странице не было. 25 февраля 2022 года она опубликовала фото Крещатика с нейтральной подписью: "Добро всегда будет побеждать зло, а свет всегда будет светить сквозь тьму".

А накануне скандала, в котором фигурирует Миндич, Екатерина вообще закрыла свой профиль в Instagram.

Более того, в ее подписчиках – целая плеяда российских знаменитостей, среди которых откровенные сторонники Кремля и войны против Украины, включая Филиппа Киркорова и Яну Рудковскую, узнали журналисты медиа "Телеграф".

Среди подписчиков жены Миндича также есть несколько украинцев – в частности, основатель Монобанка Олег Гороховский. В прошлом Вербер также общалась с российской журналисткой и крестницей Путина Ксенией Собчак – совместное фото с ней она публиковала в 2015 году во время путешествия в Италию.

Масштабная "Операция Мидас" и побег бизнесмена

Комментарий "Квартала 95" появился на фоне громкой "Операции Мидас", которую НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят для разоблачения высокоуровневой преступной организации. По информации правоохранителей, схема охватывала ряд объектов энергетического сектора, в частности АО "НАЭК "Энергоатом".

Ситуация обострилась после того, как нардеп Европейской Солидарности Алексей Гончаренко сообщил, что Тимур Миндич (фигурирует в деле как "Карлсон"), который является бизнес-партнером Сергея Шефира (первого помощника Президента Зеленского), покинул территорию Украины за несколько часов до обысков.

Обыски также проводились у министра юстиции Германа Галущенко. Утром 12 ноября его отстранили от исполнения государственных обязанностей. Отметим, что он с 29 апреля 2021 до 17 июля 2025 занимал должность министра энергетики Украины.

Детали расследования

Расследование, которое длилось 15 месяцев и включало анализ 1000 часов аудиозаписей, выявило, что коррупционеры, работавшие по схеме "Шлагбаум", требовали откаты в размере 10-15% от суммы контрактов "Энергоатома".

Наиболее скандальные эпизоды, обнародованные НАБУ, включают:

Использование войны для обогащения. На записях фигуранты прямо заявляли о нежелании строить защитные сооружения для энергетических объектов, называя это "пустой тратой" денег, пока украинская энергетика находится под массированными обстрелами.

На записях фигуранты прямо заявляли о нежелании строить защитные сооружения для энергетических объектов, называя это "пустой тратой" денег, пока украинская энергетика находится под массированными обстрелами. Угроза мобилизации . Один из фигурантов, "Рокет" (вероятно, бывший советник министра энергетики Игорь Миронюк), угрожал "неугодным" контрагентам, что "всех ваших сотрудников заберут в армию", если они не примут условия схемы.

. Один из фигурантов, "Рокет" (вероятно, бывший советник министра энергетики Игорь Миронюк), угрожал "неугодным" контрагентам, что "всех ваших сотрудников заберут в армию", если они не примут условия схемы. Финансирование жилых застроек . В разговорах "Карлсон" (Миндич) обсуждает необходимость предоставить крупные суммы наличных, которые, как утверждает нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк, шли на финансирование строительства коттеджного городка "Династия".

. В разговорах "Карлсон" (Миндич) обсуждает необходимость предоставить крупные суммы наличных, которые, как утверждает нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк, шли на финансирование строительства коттеджного городка "Династия". След Москвы. В офисе одного из организаторов схемы нашли блокнот Службы безопасности президента России. Кроме того, на обнародованных записях зафиксировано, что значительная часть финансовых операций проводилась за пределами Украины, в частности, упоминалось, что деньги "будут в Москве через две недели".

В связи с возможной утечкой информации досудебного расследования, руководитель САП Александр Клименко создал комиссию для проведения служебного расследования. Члены комиссии должны выяснить обстоятельства распространения информации, которая касается нескольких уголовных производств.

Ранее OBOZ.UA писал, что Кабмин инициировал санкции против Миндича и Цукермана. В то же время президент Владимир Зеленский уже заявил о готовности подписать документы против двух фигурантов схемы, не раскрывая их имен.

