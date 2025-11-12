Галущенко отстранили от исполнения обязанностей министра юстиции на фоне скандала: он отреагировал

Кабинет министров Украины отстранил министра юстиции Германа Галущенко от исполнения обязанностей на фоне масштабного коррупционного скандала с "Энергоатомом". Заменит его заместитель министра юстиции по вопросам европейской интеграции.

Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании правительства утром 12 ноября. О нем рассказала премьер-министр Юлия Свириденко, сам Галущенко уже успел отличиться публичной реакцией на отстранение.

Что известно

Должность министра юстиции бывший министр энергетики Герман Галущенко занял с 17 июля 2025 года. Утром же 12 ноября его отстранили от исполнения обязанностей главы Минюста.

"Сегодня утром провели внеочередное заседание правительства. Приняли решение отстранить Германа Галущенко от исполнения обязанностей министра юстиции. Решением Правительства возложили исполнение обязанностей министра на заместителя министра юстиции по вопросам европейской интеграции Людмилу Сугак", – отметила Свириденко.

Сам Галущенко рассказал о своем отстранении на три минуты раньше, чем это сделала глава правительства. Чиновник, чье имя всплыло в материалах расследования НАБУ относительно масштабной коррупции вокруг "Энергоатома", заявил о "политическом решении", которое является "правильным и цивилизованным сценарием".

"Говорил с Премьер-министром Украины Юлией Свириденко. Полностью согласен: нужно принять политическое решение, а уже потом разбираться со всеми деталями. Не держусь за должность министра и не буду держаться. Считаю, что отстранение на время расследования — это цивилизованный и правильный сценарий. Буду защищать себя в юридической плоскости и доказывать свою позицию. Спасибо!" – написал Галущенко на своей Facebook-странице.

