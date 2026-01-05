1. Запасы нефти в Венесуэле пока что составляют согласно общепризнанной статистике около 17 процентов доказанных мировых запасов, занимая первое место в мире, то есть опережая, в том числе, даже Саудовскую Аравию (не считая еще и нефтяных песков, по которым у Венесуэлы также первое место, причем с гораздо большим отрывом, ведь конкурентом тут является лишь Канада).

В то же время эти запасы уже почти не добываются - по технологическим, экономическим и политическим причинам.

Так что если сейчас этим делом займутся, как обещают, Соединенные Штаты, потенциальный рынок нефти вырастет вскоре на 17:(100-17)х100%=20,5%.

Это, в свою очередь, поимеет безусловным следствием соответствующее снижение мировых цен на нефть, в том числе - российскую, причем частично даже превентивно (на этапе ожиданий неизбежного).

В связи с этим, к примеру, мордорский миллиардер Дерипаска уже заранее скулит - хотя первым должен был бы суетиться по этому поводу совсем другой [недо]человек.

2. На таком экономическом фоне - России станет уже не до войны, но процесс данный хоть и быстр, однако не столь мгновенен, как, например, захват Мадуро. Ожидание же дорого нам стоит - и в территориальном измерении, и, что главное, в человеческом. Потому - переговоры, потому, возможно, - и референдум.

При этом, по словам спикера ВРУ Стефанчука, вопросы, касающиеся Конституции Украины, не могут быть вопросами ни всеукраинского, ни какого-либо другого референдума, а потому он считает, что на референдуме может быть только один единственный вопрос: "Поддерживаете вы мирное соглашеие или не поддерживаете?".

Ну а именно от того, как ставится вопрос, зависят и итоги. Вспомним по этому поводу противоположные по результатам в Украине референдумы 1991 года:

70,2% в Украинской ССР высказались за сохранение СССР, отвечая на весьма запутанный вопрос 17 марта,

но 90,3% - за независимость, отвечая на гораздо более понятный вопрос 1 декабря.

