Украинцев штрафуют за "неправильные" паспорта: сколько нужно платить

Украинцы обязаны обновлять фотографию в паспорте-книжечке по достижении 25 и 45 лет – в обязательном порядке. На віполнение єтого требования отводится один месяц. Если же в этот срок не вклеить новое фото в паспорт старого образца или не заменить документ на современную ID-карту, документ признается недействительным – и это грозит штрафом от 17 до 51 грн.

Сам же паспорт-книжечка, объяснили в Госмиграционной службе, бессрочный. Т.е. принуждать обменивать его на ID-карту никто не станет.

Впрочем, при определенных обстоятельствах ID-карту в "принудительном" порядке выдать, все же, могут. Кроме случая с невклеенным фото это произойдет при:

Замене паспорта образца 1994 года.

Потере, краже, порче документа.

Изменении фамилии или других данных владельца.

Какой выпишут штраф за просроченный паспорт

В то же время, если вовремя не вклеить фото в паспорт старого образца или не заменить такой паспорт документом нового образца, он считается недействительным. И по статье 197 Кодекса Украины об административных правонарушениях пользование недействительным паспортом влечет наказание:

На первый раз – предупреждение.

В случае повторного нарушения в течение года – штраф от 17 до 51 грн.

Сколько действует ID-карта

Вместе с тем, отметили в Госмиграционной службе, ID-карта также имеет срок действия – и после его истечения его следует менять. В частности:

Лицам от 14 до 18 лет паспорт гражданина Украины в форме карты выдается на 4 года.

Лицам, которым исполнилось 18 лет – на 10 лет.

За оформление ID-карты придется заплатить

Вместе с тем, оформление ID-карты придется заплатить. Как рассказали в Госмиграционной службе, оформление документа в течение 20 рабочих дней будет стоить 558 грн. В эту сумму входят:

Стоимость административной услуги – 126 грн.

Стоимость бланка – 432 грн.

Если же карту нужно сделать быстрее, сумма значительно вырастет. Так, за ее оформление в течение 10 рабочих дней придется заплатить 928 грн:

За саму административную услугу – 126 грн.

За бланк – 432 грн.

Впрочем, для отдельной категории граждан предусмотрено оформление документа в форме карты предоставляется бесплатно. Такая возможность предоставляется гражданам, достигшим 14-летнего возраста, и получают паспорт впервые.

