После трехчасовой (активная фаза - 30 минут) американской СВО в Каракасе (с карибскими окрестностями) Трамп вспомнил о доктрине Монро, согласно которой Соединенные Штаты, как и ранее, командуют обоими американскими континентами.

Видео дня

В то же время за более 200 лет своего существования эта доктрина, понятно, успела утратить вторую часть - насчет невмешательства США в дела Восточного полушария, где Европа уже почти тоже ничего не решает.

С другой же стороны, успел появиться и фактор КНР, вследствие чего под частичным влиянием еще и Китая находится определенная часть Африки и континентальной Азии (в том числе Россия, но без Южной Кореи) за исключением тех территориальных фрагментов, которые контролирует немного и Европа, включая Турцию.

Мир постелено свыкается с новыми реалиями.