Коррупционная схема в сфере энергетики: у одного из соорганизаторов нашли интересный "артефакт" с "российским следом". Фото
В ходе расследования масштабной коррупционной схемы в сфере энергетики детективы НАБУ наткнулись на неожиданную находку. В офисе одного из соорганизаторов изъяли предмет с выразительным "российским следом".
Речь идет о блокноте с символикой Службы безопасности президента РФ. Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро.
"Во время обыска в офисе одного из соорганизаторов коррупционной схемы в сфере энергетики НАБУ и САП нашли интересный артефакт", – говорится в сообщении
Дополняется...