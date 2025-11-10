Коррупционная схема в сфере энергетики: у одного из соорганизаторов нашли интересный 'артефакт' с 'российским следом'. Фото

В ходе расследования масштабной коррупционной схемы в сфере энергетики детективы НАБУ наткнулись на неожиданную находку. В офисе одного из соорганизаторов изъяли предмет с выразительным "российским следом".

Видео дня

Речь идет о блокноте с символикой Службы безопасности президента РФ. Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро.

"Во время обыска в офисе одного из соорганизаторов коррупционной схемы в сфере энергетики НАБУ и САП нашли интересный артефакт", – говорится в сообщении

Дополняется...