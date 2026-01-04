"Укрзалізниця" изменит график движения поездов: продажу билетов на часть рейсов откроют позже
"Укрзалізниця" (УЗ) временно откладывает продажу билетов на часть рейсов после 21 января из-за корректировки графиков на пораженном Фастовском участке. Продажу возобновят утром 8 января, а до того пассажирам стоит быть готовыми к задержкам поездов в пределах 1-2 часов.
Об этом говорится в сообщении УЗ. Основной причиной изменений стало затрудненное движение на Фастовском участке, который недавно подвергся вражескому поражению.
Из-за повреждений и повышенных требований к безопасности железнодорожники были вынуждены пересмотреть маршруты отдельных поездов, а также заложить дополнительное время в графиках движения. В "Укрзалізниці" отмечают, что речь идет не об отмене рейсов, а именно о технической корректировке расписания, чтобы обеспечить стабильное и безопасное движение поездов в сложных условиях.
Новые, обновленные расписания планируют подготовить до конца суток 7 января. Соответственно, продажа билетов стартует утром 8 января по такому графику:
- внутренние рейсы с 08:00;
- международные рейсы с 09:00.
По скорректированным расписаниям украинские поезда будут курсировать начиная с 22 января. Пока новые графики не вступят в силу, пассажиров предупреждают о возможных задержках в пределах 1-2 часов. Их продолжительность будет зависеть от интенсивности движения и оперативной ситуации на Фастовском участке.
В компании подчеркивают, что железнодорожники работают в сложных условиях, а все решения принимаются с учетом безопасности пассажиров и персонала. По состоянию на данный момент фиксируются задержки таких рейсов:
- №749/750 Вена Западный – Киев-Пас. (+3:42);
- №63/64 Пшемысль Главный – Харьков-Пас. (+2:30);
- №705/706 Пшемысль Главный – Киев-Пас. (+2:45);
- №177/178 Ивано-Франковск – Киев-Пас. (+1:35);
- №9/10 Будапешт-Келети – Киев-Пас. (+2:19);
- №35/36 Одесса-Главная – Пшемысль Главный (+2:13);
- №69/70 Кременчуг-Пас. – Пшемысль Главный (+2:13);
- №291/292 Львов – Киев-Пас. (+1:35);
- №79/80 Днепр-Главный – Львов (+1:29);
- №279/280 Киев-Пас. – Львов (+1:29);
- №119/120 Днепр-Главный – Хелм (+1:22);
- №83/84 Днепр-Главный – Ужгород (+1:08).
