"Укрзалізниця" изменит график движения поездов: продажу билетов на часть рейсов откроют позже

"Укрзалізниця" (УЗ) временно откладывает продажу билетов на часть рейсов после 21 января из-за корректировки графиков на пораженном Фастовском участке. Продажу возобновят утром 8 января, а до того пассажирам стоит быть готовыми к задержкам поездов в пределах 1-2 часов.

Об этом говорится в сообщении УЗ. Основной причиной изменений стало затрудненное движение на Фастовском участке, который недавно подвергся вражескому поражению.

Из-за повреждений и повышенных требований к безопасности железнодорожники были вынуждены пересмотреть маршруты отдельных поездов, а также заложить дополнительное время в графиках движения. В "Укрзалізниці" отмечают, что речь идет не об отмене рейсов, а именно о технической корректировке расписания, чтобы обеспечить стабильное и безопасное движение поездов в сложных условиях.

Новые, обновленные расписания планируют подготовить до конца суток 7 января. Соответственно, продажа билетов стартует утром 8 января по такому графику:

внутренние рейсы с 08:00;

международные рейсы с 09:00.

По скорректированным расписаниям украинские поезда будут курсировать начиная с 22 января. Пока новые графики не вступят в силу, пассажиров предупреждают о возможных задержках в пределах 1-2 часов. Их продолжительность будет зависеть от интенсивности движения и оперативной ситуации на Фастовском участке.

В компании подчеркивают, что железнодорожники работают в сложных условиях, а все решения принимаются с учетом безопасности пассажиров и персонала. По состоянию на данный момент фиксируются задержки таких рейсов:

№749/750 Вена Западный – Киев-Пас. (+3:42);

(+3:42); №63/64 Пшемысль Главный – Харьков-Пас. (+2:30);

(+2:30); №705/706 Пшемысль Главный – Киев-Пас. (+2:45);

(+2:45); №177/178 Ивано-Франковск – Киев-Пас. (+1:35);

(+1:35); №9/10 Будапешт-Келети – Киев-Пас. (+2:19);

(+2:19); №35/36 Одесса-Главная – Пшемысль Главный (+2:13);

(+2:13); №69/70 Кременчуг-Пас. – Пшемысль Главный (+2:13);

(+2:13); №291/292 Львов – Киев-Пас. (+1:35);

(+1:35); №79/80 Днепр-Главный – Львов (+1:29);

(+1:29); №279/280 Киев-Пас. – Львов (+1:29);

(+1:29); №119/120 Днепр-Главный – Хелм (+1:22);

(+1:22); №83/84 Днепр-Главный – Ужгород (+1:08).

Как сообщал OBOZ.UA ранее, "Укрзалізниця" в декабре-2025 впервые с 2022 года возобновила движение поездов между Одессой и Кишиневом. В то же время, после массированных российских ударов по Одесской области поезд исчез из списка доступных на сайте и в приложении УЗ.

