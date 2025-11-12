Миндич законно выехал из Украины? В ГПСУ обнародовали результаты проверки

Совладелец студии "Квартал 95", бизнесмен Тимур Миндич, который оказался в центре громкого расследования многомиллиардной коррупции в энергетике Украины, пересек границу на законных основаниях. Также в отношении его не устанавливалось ограничений о запрете выезда из страны.

Видео дня

Об этом сообщила Государственная пограничная служба. Там отметили, что бизнесмен имел полный пакет документов, дающих право на пересечение границы.

Что известно

"По результатам проверки отметим: пересечение границы данным гражданином происходило законно. Тимур был оформлен в пограничном отношении на выезд из Украины в одном из пунктов пропуска в соответствии с нормами действующего законодательства", – отметили в ведомстве.

Представители ГПСУ добавили, что Миндич имел все необходимые документы для пересечения границы во время действия военного положения.

"Отдельно отметим, в отношении его не устанавливалось ограничений о запрете выезда из Украины", – говорится в сообщении.

Также к пограничникам не поступало никаких поручений от правоохранительных органов по ограничению выезда, розыска или обязательного информирования о пересечении границы в отношении Миндича.

Напомним, 10 ноября детективы НАБУ пришли с обысками к совладельцу студии "Квартал 95" и бизнесмену Тимуру Миндичу и к министру юстиции Герману Галущенко. По информации Нацбюро, сотрудники ведомства совместно с представителями Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) посетили указанных лиц в рамках масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики и обороны под кодовым названием "Мидас".

Как сообщал OBOZ.UA, впоследствии НАБУ обнародовало первые фрагменты аудиозаписей по делу о топ-коррупции в энергетике. На них фигуранты говорили о защите энергообъектов и проекте на 4 млрд грн. О подозрениях сообщили семерым лицам, пятеро из них уже задержаны.

