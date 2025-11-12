Миндич законно выехал из Украины? В ГПСУ обнародовали результаты проверки
Совладелец студии "Квартал 95", бизнесмен Тимур Миндич, который оказался в центре громкого расследования многомиллиардной коррупции в энергетике Украины, пересек границу на законных основаниях. Также в отношении его не устанавливалось ограничений о запрете выезда из страны.
Об этом сообщила Государственная пограничная служба. Там отметили, что бизнесмен имел полный пакет документов, дающих право на пересечение границы.
Что известно
"По результатам проверки отметим: пересечение границы данным гражданином происходило законно. Тимур был оформлен в пограничном отношении на выезд из Украины в одном из пунктов пропуска в соответствии с нормами действующего законодательства", – отметили в ведомстве.
Представители ГПСУ добавили, что Миндич имел все необходимые документы для пересечения границы во время действия военного положения.
"Отдельно отметим, в отношении его не устанавливалось ограничений о запрете выезда из Украины", – говорится в сообщении.
Также к пограничникам не поступало никаких поручений от правоохранительных органов по ограничению выезда, розыска или обязательного информирования о пересечении границы в отношении Миндича.
Напомним, 10 ноября детективы НАБУ пришли с обысками к совладельцу студии "Квартал 95" и бизнесмену Тимуру Миндичу и к министру юстиции Герману Галущенко. По информации Нацбюро, сотрудники ведомства совместно с представителями Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) посетили указанных лиц в рамках масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики и обороны под кодовым названием "Мидас".
Как сообщал OBOZ.UA, впоследствии НАБУ обнародовало первые фрагменты аудиозаписей по делу о топ-коррупции в энергетике. На них фигуранты говорили о защите энергообъектов и проекте на 4 млрд грн. О подозрениях сообщили семерым лицам, пятеро из них уже задержаны.
