Украинцам могут начать "менять" квартиры: "слуга народа" рассказала, что хотят сделать с домами
В Украине очень острая проблема устаревшего жилищного фонда. В частности, еще до начала полномасштабной войны в стране было ориентировочно 10 тыс. зданий, возведенных преимущественно в 1950-1960-х годах. Впрочем, массового сноса старых домов ради возведения на их месте новых не планируется – хотя в отдельных случаях к этому и смогут прибегнуть. Вместо этого здания могут подвергнуть модернизации.
Об этом OBOZ.UA рассказала глава парламентского Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк ("Слуга народа"). Она отметила: и украинские, и европейские эксперты сходятся на том, что просто снести и построить новое – это самый дорогой и далеко не всегда грамотный сценарий. Ведь это повлечет колоссальные затраты на:
- Демонтаж.
- Утилизацию отходов.
- Новые сети.
- Социальную инфраструктуру.
Выходом же она видит масштабную реновацию жилья – однако только там, где это "технически и экономически целесообразно". В рамках этого, объяснила нардеп, могут быть проведены:
- Усиление конструкций.
- Замена изношенных коммуникаций.
- Термомодернизация.
- Утепление фасадов
- Перепланировка квартир.
- Обустройство нормальных общественных пространств.
"Там, где конструкция дома позволяет, такой подход дает шанс продлить ресурс жилья на десятилетия, уменьшить счета людей за отопление. А также сформировать другую среду без тотального отселения квартала", – убеждает Шуляк.
Кроме того, отметила она, в мировой практике также применяются модели финансовых компенсаций для тех, кто не хочет переезжать в новостройку. Но для Украины, по ее словам, эти механизмы еще нужно "качественно прописать в законодательстве".
Вместе с тем, констатирует нардеп, полностью исключать возможность сноса зданий тоже не стоит. Однако, по ее словам, это должно быть "крайним вариантом" – когда техническое обследование и энергоаудит "покажут, что здание объективно опасно и реновация не даст должного эффекта".
В свою очередь, напомним: еще осенью 2022 года нардепы приняли в первом чтении законопроект №6458 о комплексной реконструкции кварталов старого жилого фонда, который среди прочего предусматривал снос старых домов для возведения на их месте новых. Впрочем, уже долгое время каких-либо движений по документу не фиксируется.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в экспертгной среде ожидают, что после войны украинский рынок недвижимости ждут хорошие времена. Однако больше для продавцов – поскольку, по прогнозам, цены будут расти.
