Украинцам могут начать "менять" квартиры: "слуга народа" рассказала, что хотят сделать с домами

В Украине очень острая проблема устаревшего жилищного фонда. В частности, еще до начала полномасштабной войны в стране было ориентировочно 10 тыс. зданий, возведенных преимущественно в 1950-1960-х годах. Впрочем, массового сноса старых домов ради возведения на их месте новых не планируется – хотя в отдельных случаях к этому и смогут прибегнуть. Вместо этого здания могут подвергнуть модернизации.

Видео дня

Об этом OBOZ.UA рассказала глава парламентского Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк ("Слуга народа"). Она отметила: и украинские, и европейские эксперты сходятся на том, что просто снести и построить новое – это самый дорогой и далеко не всегда грамотный сценарий. Ведь это повлечет колоссальные затраты на:

Демонтаж.

Утилизацию отходов.

Новые сети.

Социальную инфраструктуру.

Выходом же она видит масштабную реновацию жилья – однако только там, где это "технически и экономически целесообразно". В рамках этого, объяснила нардеп, могут быть проведены:

Усиление конструкций.

Замена изношенных коммуникаций.

Термомодернизация.

Утепление фасадов

Перепланировка квартир.

Обустройство нормальных общественных пространств.

"Там, где конструкция дома позволяет, такой подход дает шанс продлить ресурс жилья на десятилетия, уменьшить счета людей за отопление. А также сформировать другую среду без тотального отселения квартала", – убеждает Шуляк.

Кроме того, отметила она, в мировой практике также применяются модели финансовых компенсаций для тех, кто не хочет переезжать в новостройку. Но для Украины, по ее словам, эти механизмы еще нужно "качественно прописать в законодательстве".

Вместе с тем, констатирует нардеп, полностью исключать возможность сноса зданий тоже не стоит. Однако, по ее словам, это должно быть "крайним вариантом" – когда техническое обследование и энергоаудит "покажут, что здание объективно опасно и реновация не даст должного эффекта".

В свою очередь, напомним: еще осенью 2022 года нардепы приняли в первом чтении законопроект №6458 о комплексной реконструкции кварталов старого жилого фонда, который среди прочего предусматривал снос старых домов для возведения на их месте новых. Впрочем, уже долгое время каких-либо движений по документу не фиксируется.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в экспертгной среде ожидают, что после войны украинский рынок недвижимости ждут хорошие времена. Однако больше для продавцов – поскольку, по прогнозам, цены будут расти.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!