Интересные подробности операции по похищению Мадуро приводят западные СМИ. Подготовку к операции начали еще летом. Агенты ЦРУ установили, что у Мадуро есть 6-8 домов в Каракасе, где он постоянно живет. У них был информатор в правительстве Венесуэлы. В каком доме сегодня будет ночевать Мадуро они узнавали вечером того же дня. В Кентукки построили точную копию одного из домов Мадуро, где постоянно тренировалась элитная группа спецназа "Delta Force". Операция началась в пятницу 2 января вечером. Финальное добро на операцию Трамп дал в 22:46. За всем происходящим он наблюдал из специальной комнаты, которую ему обустроили в клубе на территории его поместья в Мар-а-Лаго.

Видео дня

Далее текст на языке оригинала

Спочатку США здійснили кібератаку на Венесуелу, яка відключила елекроживлення у частині Каракасу. В небо піднялися 150 американських військових літаків з 20 баз. У темряві літаки, гвинтокрили і безпілотники змогли непомітно підлетіти до міста і знищити радіолокаційні станції та ППО. Група захоплення на гвинтокрилах висадилась біля резиденції Мадуро (їх обстріляли, але частково пошкодили лише один борт). Що цікаво, Мадуро майже встиг добігти до безпечної кімнати зі сталевих конструкцій у себе в палаці, але не зміг зачинити двері, тому що вони виявилися надважкими для нього.

Цю деталь Трамп озвучив на прес-конференції. На світанку Мадуро і його дружина вже були на борту американського десантного корабля, що прямував до Гуантанамо, звідки трошки пізніше їх перевезли до слідчого ізолятора у Нью-Йорку. Сама операція у будинку Мадуро тривала пару годин. Мадуро навіть перевдягнутися не встиг, це видно по відео, де його у домашніх капцях і кайданках, ведуть на допит. Жодної жертви з американського боку немає. З боку Мадуро загинуло як мінімум 40 охоронців. Судячи зі всього, навіть не венесуельців, а путінських найманців.

Тепер пару слів, чому повалення режиму Мадуро важливе для України? По-перше, США умикнули з-під носа у росії їх головну нафтову перлину. путін контролював Венесуелу, і до речі, критично стримував видобуток нафти у Венесуелі. Зараз видобуток там може зрости в рази. Що дуже боляче вдарить по росії. По-друге, Венесуела виробляла для росії беспілотники. Тепер не буде. По-третє, партнери путіна, яких залишається все менше, переконалися, що дружба з ним не просто не захищає, а практично прирікає на нещасливу долю. За короткий період спочатку Асад, тепер Мадуро. Ну і вишенька на торті, з 2019 року путін дав Мадуро своїх охоронців-вагнерівців, які так блискуче на очах всього світу змогли захистити Мадуро у пʼятницю.