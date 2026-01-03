Вона вже давно мала розпочатись. Повинен був лише привід. І він знайшовся.

Це зустріч спецпредставника Китаю по Латинській Америці Цю Саоци з президентом Венесуели Ніколасом Мадуро. Вони обговорили доволі детально і довго близько 600 двосторонніх домовленостей.

Втручання Китаю у справи Венесуели стало болючим подразником для США. Схоже, що в ніч проти 3 січня Трамп дав наказ розпочати справжню війну проти Венесуели (читай: Китаю).

Авіація США нанесла удари по столиці - Каракасу. Очевидці стверджують, що чули серію потужних вибухів. Також вони бачили над містом важкі воєнно-транспортні гелікоптери "Чінук" над містом. Ця техніка призначена для перекидання військ і висадки десанту.

Йдеться про бомбардування принаймні шести об'єктів, у тім числі нафтобази на півдні Каракасу, а також порту.

Коментатори помітили, що міністерство війни США замовило набагато більше піци, ніж зазвичай.

Ніхто не може спрогнозувати, як розвиватимуться події далі: чи переростуть вони в повномасштабну війну, чи Трамп зупиниться. Але однозначно це сильний ляпас не лише Китаю, а й росії, руками якої Піднебесна веде війну в Україні, а нещасний трамп ніяк не може отримати своєї Нобелівської премії миру.