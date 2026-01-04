Это как кровавая рулетка, где гибнут случайные люди, включая женщин и детей, не имеющих никакого отношения ни к армии, ни к государственным органам. На вопрос – как это остановить? Не ответит никто, ни Президент Украины, ни Президент Соединенных Штатов, ни главы европейских государств. Переговоры о мире с россией это переливание из пустого в порожнее, поскольку никто не желает согласиться с простой аксиомой – война для России сегодня это парадигма, без которой она не может существовать. В Москве все давно поняли, что никакой победы в этой войне им не видать и чтобы дойти хотя бы до левого берега Днепра им потребуется еще 40 лет и 4 миллиона жизней. Нет ни того, ни другого. Тогда – что? Тогда надо жить сегодняшним днем и стараться растянуть эту войну до бесконечности. Увы, не получится. Это не эпизодическая перестрелка на Донбассе со времен Майдана до 2022. Эта война высасывает все соки из бюджета РФ и он не бездонный.

В ноябре этого года грядут большие перемены для всего мира – в Соединенных Штатах пойдут промежуточные выборы в Конгресс, где с высокой степенью вероятности абсолютное большинство мест получат демократы и не потому, что народ пойдет голосовать за них, а потому что пойдут голосовать против республиканцев, Трампа и его администрации. Они за год управления страной всем въелись в печенки. "Enough is enough!" (хватит уже!) - скажут избиратели и Трамп встанет перед выбором: Или уйти и не попасть за решетку или оставаться и все проиграть. Однако прожить еще год под ракетами и "шахедами" для Украины тоже не просто, принимая во внимание последствия разрушений. Что делать? Усиливать сопротивление российской пропаганде не в своей стране за "сладкое вознаграждение", а в Европе и Америке, где многие обыватели считают, что россия берется с нацизмом в Украине, а не наоборот. Перестановки в руководстве страны дают надежду на перемены к пониманию реалий: не надо искать черную кошку в черной комнате, где ее нет.