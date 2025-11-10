НАБУ проводит обыски у совладельца "Квартала 95" Миндича и министра юстиции Галущенко

Утром 10 ноября детективы Национального антикоррупционного бюро Украины пришли с обысками к совладельцу студии "Квартал 95" и бизнесмену Тимуру Миндичу. Также известно, что аналогичный визит сделали к министру юстиции Герману Галущенко.

Видео дня

Об этом в своем Telegram-канале сообщил нардеп Алексей Гончаренко. Чиновник утверждает, что Тимур Миндич выехал из Украины за несколько часов перед обыском.

Дополняется...

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!