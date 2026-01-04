Украину ожидает более 10 часов снегопада: готовы ли дорожные службы

Вечером, 4 января, в Украине прогнозируется ухудшение погодных условий. В частности, в некоторых регионах ожидается более 10 часов снегопада.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре. Например, на Харьковщине, по прогнозам синоптиков, снег будет идти до пяти часов утра понедельника, 5 января. Но дорожные службы в регионе готовы к ухудшению погодных условий.

"Сегодня, около шести часов вечера, Харьковскую область снова накроет очередная волна снегопада. Непогода зайдет с юго-западной стороны и постепенно распространится по территории региона. По прогнозам синоптиков, снег будет идти до пяти часов утра понедельника", – говорится в сообщении службы восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области.

Отмечается, что осадки могут достигать интенсивности до 0,9 см в час. При температуре воздуха минус 1–2 градуса сохраняется вероятность образования заносов, особенно на открытых участках дорог.

Впрочем, дорожные службы Харьковщины готовы к ухудшению погодных условий. Техника и бригады находятся в режиме повышенной готовности, чтобы при необходимости оперативно реагировать и обеспечивать безопасный проезд по автодорогам области.

"В то же время просим водителей отнестись к ситуации с пониманием: быть внимательными за рулем, не превышать скорость, соблюдать дистанцию и, по возможности, избегать поездок в ночное время. "В случае возникновения чрезвычайных ситуаций или осложнений на автомобильных дорогах круглосуточно работает горячая линия Службы восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области: +38 (095) 568-38-77", – резюмировали ситуацию в ведомстве.

Ситуация в других областях

Также сильный снегопад уже фиксируют в Киевской, Черкасской и Кировоградской областях, из-за чего ситуация на дорогах стремительно усложняется.

Трассы Киев – Одесса и Умань – Винница уже замело, видимость ограничена. Водителей просят быть внимательными на дорогах.

Прогноз погоды в Украине на сутки 5 января

Облачно. В южных, ночью и в большинстве центральных и восточных областей, днем и на юго-западе страны снег и дождь, на остальной территории без осадков. На дорогах (кроме юга) местами гололедица.

Ветер западный с переходом на восточный, 5-10 м/с. В Крыму и Приазовье ночью местами порывы ветра 15-20 м/с. Температура ночью 6-11°С мороза, (на севере Левобережья до 14°С мороза), днем 1-6°С мороза. На юге и юго-востоке страны ночью от 3°С тепла до 2°С мороза, днем 4-9°С тепла.

Прогноз погоды на сутки 5 января в Киеве и области

Облачно. Без осадков. По области на дорогах местами гололедица. Ветер западный с переходом на восточный, 5-10 м/с.

Температура по области ночью 6-11°С мороза, днем 1-6°С мороза. В Киеве ночью 8-10°С мороза, днем 3-5°С мороза.

Ранее сообщалось, что в понедельник, 5 января, большинство западных и южных регионов Украины попадут в мощную область высокого атмосферного давления. Несмотря на то, что надвигаются мощные холода, преимущественно будет без осадков.

Как писал OBOZ.UA, в карпатском высокогорье сугробы снега уже превысили метр высотой. На горе Поп-Иван Черногорский облачно, ограниченная видимость, снег, ветер юго-западный 13 м/с, температура воздуха -18 градусов.

Кроме того напомним, на западе Украины наступила настоящая зимняя погода: регион накрыли снега, а из-за сильных порывов ветра снегопад превратился в мощную метель.

