Официально. Кабмин инициировал санкции против Миндича и Цукермана: Зеленский готов подписать

В Украине планируют ввести санкции против бизнесменов Тимура Миндича и Александра Цукермана, которых подозревают в организации и активном участии работы схемы по топ-хищениям в энергетике. При этом президент Владимир Зеленский уже заявил о готовности подписать санкции проти двух фигурантов схемы, не раскрывая их имен.

Процедуру инициировал Кабинет министров Украины на внеочередном заседании 12 ноября. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, прямо назвав имена.

"На внеочередном заседании Кабинет Министров Украины на основаниях, определенных Законом Украины 2О санкциях", внес на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины предложения по применению персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана", – говорится в сообщении.

Немного ранее Зеленский сообщил о планах подписать эти санкции, не называя имен бизнесменов: "Я подпишу указ о применении санкций против двух людей, которые фигурируют в деле НАБУ по "Энергоатому", – заявил он.

Напомним, для введения санкций в Украине по инициативе правительства существует специальный механизм. Согласно процедуре должны состояться следующие шаги:

Кабмин делает представление;

его рассматривает СНБО;

в случае принятия предложения правительства решение СНБО вводит в действие президент Украины.

Операция "Мидас": главные последствия

10 ноября НАБУ и САП объявили о проведении масштабной операции "Мидас" по коррупции в энергетике и, в частности, в "Энергоатоме" , в ходе которой провели обыски у совладельца студии "Квартал 95", бизнесмена Тимура Миндича, а также у министра юстиции Германа Галущенко, который ранее возглавлял министерство энергетики.

, в ходе которой провели обыски у совладельца студии "Квартал 95", бизнесмена Тимура Миндича, а также у министра юстиции Германа Галущенко, который ранее возглавлял министерство энергетики. По данным следствия, группа влиятельных лиц во главе с Миндичем создала "систему откатов". Поставщиков "Энергоатома" заставляли платить участникам группировки 10-15% от контракта. Эти деньги потом "отмывались" через "офис" в Киеве.

11 ноября правительство Украины досрочно прекратило полномочия всего наблюдательного совета НАЭК "Энергоатом". Минэкономики во взаимодействии с партнерами стран G7 до 19 ноября подаст на утверждение правительства предложения по новому составу наблюдательного совета.

НАЭК "Энергоатом". Минэкономики во взаимодействии с партнерами стран G7 до 19 ноября подаст на утверждение правительства предложения по новому составу наблюдательного совета. 12 ноября Кабмин отстранил министра юстиции Германа Галущенко от исполнения обязанностей.

от исполнения обязанностей. ▪️Держаудитслужба начала всесторонний аудит в НАЭК "Энергоатом"

▪️ВАКС отправил бывшего исполнительного директора "Энергоатома" Дмитрия Басова в СИЗО с залогом 40 млн грн, а экс-советника Галущенко Игоря Миронюка с залогом 126 млн грн.

Как работала схема

В Украине разоблачили коррупционную схему в "Энергоатоме", где посторонние лица годами получали 10-15% от контрактов, контролируя кадровые и финансовые решения. Через механизм "шлагбаум" контрагенты вынуждены были платить откаты, чтобы избежать блокировки платежей или потери статуса поставщика.

Также разоблачен офис в центре Киева, принадлежавший семье нардепа-предателя Андрея Деркача, через который легализовали и отмыли около 100 млн долларов. Для конспирации участники схемы использовали псевдонимы:

бизнесмен Тимур Миндича – "Карлсон";

бизнесмен Цукерман – "Шугармен";

экс-министр энергетики Герман Галущенко – "Сигизмунд" или "Профессор";

экс-министр национального единства Алексей Чернышов – "Че Гевара";

экс-исполнительный директор по физической защите и безопасности "Энергоатома" Дмитрий Басов – "Тенор"

бывший советник экс-министра энергетики Игорь Миронюк – "Рокет".

По данным СМИ и ряда нардепов, непосредственно перед обысками Миндичу и Цукерману удалось выехать за границу. Тем не менее, 7 членам преступной организации было объявлено о подозрении, а пятерых задержали. Кроме Миндича, Миронюка, Басова и Цукермана, по данным СМИ, подозреваемыми также выступают работники "бэк-офиса" – бизнесмен Игорь Фурсенко, а также Леся Устименко и Людмила Зорина.

Как сообщал OBOZ.UA, временная специальная комиссия (ВСК) Верховной Рады по вопросам экономической безопасности проведет открытое заседание из-за разоблаченных многомиллиардных коррупционных схем в энергетике – спецоперацию "Мидас". Заседание состоится на следующей неделе, и на него планируют пригласить ряд высокопоставленных чиновников.

