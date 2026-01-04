Дипломатия или активная оборона: Зеленский рассказал о готовности Украины к различным вариантам развития событий. Видео

Украина готовится к различным сценариям дальнейший действий: или это мирное урегулирование, или продолжение войны против российского агрессора. Наша страна стремится к миру, но "силы своей никому не отдаст".

Об этом в традиционном вечернем обращении к гражданам в воскресенье, 4 января, заявил президент Владимир Зеленский. Видео опубликовала пресс-служба ОП на официальном YouTube-канале.

Новая дипломатическая неделя

Президент рассказал, что украинская команда ведет подготовку к следующей неделе дипломатии. "Будут встречи в Европе, которые должны стать для Украины еще одним вкладом в нашу защиту и в приближение окончания войны", – сообщил он.

"К обоим вариантам дальнейшего развития событий Украина подготовится: дипломатия, которую мы обеспечиваем, или дальнейшая активная оборона, если давления партнеров на Россию окажется недостаточно. Украина стремится к миру. Но силы своей Украина никому не отдаст", – подчеркнул Зеленский.

Кадровые перестановки

"Внутренние изменения", как выразился глава государства, продолжатся, и каждое из них "должно усилить наше государство, нашу украинскую стойкость".

Новые руководители ОГА

4 января Зеленский провел собеседования с кандидатами на должности глав пяти областных военных администраций: Винницкой, Днепропетровской, Полтавской, Тернопольской и Черновицкой.

"Нужны сильные руководители, чтобы и громады поддержать, и иметь возможность помогать другим нашим регионам, которые в этом действительно нуждаются. Лидерство на местном уровне имеет такое же серьезное значение, как и на уровне центральной власти. Я благодарен тем, кто в регионах работал действительно ответственно.

Фамилии новых руководителей будут, когда начнутся формальные процедуры назначения. На следующей неделе уже в администрациях должны быть соответствующие руководители", – анонсировал Зеленский.

Изменения в ГПСУ

"Сегодня же подробно работали на направлении безопасности. Государственная пограничная служба Украины будет меняться, и мы обсудили с министром внутренних дел Украины Игорем Клименко соответствующие направления изменений. Продолжим завтра", – сообщил президент.

Также в воскресенье он говорил с премьером Юлией Свириденко. В понедельник, 5 января, состоится заседание Кабинета министров. "Важно, чтобы изменения продолжались", – отметил Зеленский.

В конце обращения он поблагодарил "всех, кто работает на наше государство и кто защищает Украину как себя самого".

