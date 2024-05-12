Baby Lasagna прокомментировал неожиданное второе место на Евровидении 2024 года: певец установил рекорд Хорватии

Хорватский певец Baby Lasagna (Бейби Лазанья) заверил, что он счастлив от того, что его страна заняла второе место на Евровидении 2024 года, однако был бы еще счастливее одержать победу. Артист отметил, что участие в песенном конкурсе было замечательным и одновременно напряженным.

Певец сказал, что его команда максимально выложилась во время выступления, передает Дом Евровидения. Следует отметить, что Baby Lasagna показал лучший результат для своей страны в истории конкурса. Хорватия получила 547 баллов.

"Это было прекрасно и напряженно, это было действительно увлекательно. Я счастлив, что мы стали вторыми, конечно, я был бы еще счастлив стать первым. Я думаю, что мы выложили все, что могли, и зрители показали, что мы сделали хорошее дело. Мы можем гордиться тем, что мы стали другими", – сказал артист.

Певец также обратился к аудитории в Instagram. Он поблагодарил зрителей за поддержку и заверил, что какое бы место он ни получил, он сделает все возможное на сцене во время выступления.

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"Я хотел взять секунду, чтобы поблагодарить. Я даже не могу начать описать, как вы изменили все в моей жизни. Вы говорили о том, как моя музыка помогла вам, как она повлияла на вас. Но я должен сказать вам, что ваша любовь, ваша поддержка повлияла на меня. И это заставило меня, я не знаю, что это значит, но я чувствую себя отлично, я благодарен. Что бы ни случилось, я сделал все возможное", – сказал Baby Lasagna.

Напомним, хорватцу Baby Lasagna с песней "Rim Tim Tagi Dim" букмекерские конторы прогнозировали уверенную победу. Его шансы составляли 42%. Так что второе место оказалось неожиданным для певца.

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Серебро топа, по мнению экспертов, должна была получить Эден Голан из Израиля. На ее победу букмекеры ставили 19%. Несмотря на антиизраильские протесты и освистование во время шоу, Голан уверенно держалась в тройке лидеров.

Топ-3, по прогнозам букмекеров, закрывала Швейцария. Представитель Nemo с композицией The Code завоевал сердца еврофанов. Профессионалы отдавали им третье место, поставив на их победу 15%.

Baby Lasagna вообще был первым дублером на Нацотборе в родной стране на случай, если кто-нибудь из первых 24 кандидатов откажется от участия. Так и произошло, поэтому после отказа одного из музыкантов, серебряный призер был объявлен участником Dora 2024. Больших ставок на него не делали, однако уже впоследствии он получил благосклонность не только среди соотечественников, но и среди еврофанов со всего мира.

Интересно, что представителя Хорватии на Евровидении помогло избрать украинское жюри. В частности, потому, что у хорватов своя нетипичная система отбора: победителя определяют по результатам голосования зрителей (50%), а также национального (25%) и международного жюри (25%).

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