Победитель Евровидения 2024 вызвал волну обсуждения в сети: почему Nemo критикуют и чем они не угодили украинцам

Еврофаны и члены жюри, пожалуй, впервые за долгое время остались довольны победителем Евровидения – Nemo из Швейцварии – ведь результаты голосования профессионалов и зрителей были достаточно похожими. Артисты получили больше всего баллов от судей и один из самых высоких результатов в телеголосовании, а в сети эмоционально отреагировали на первое место в рейтинге.

OBOZ.UA вел прямую трансляцию грандиозного финала, где соревновалась и Украина, получив "бронзу". Сразу после оглашения результатов еврофаны бросились делиться своей реакцией в соцсетях.

YouTube

Видео с выступлением Nemo начало мгновенно набирать просмотры, как только появилось на официальном канале Евровидения. Через час после публикации отметка превысила 600 тысяч просмотров и почти 10 тысяч комментариев. Стоило сказать, что не все из них были хорошими.

В самых популярных из сообщений говорилось: "Не могу поверить, что эта песня вот-вот победит", "Если у вас есть хорошая песня на Евровидении, вы проиграете 100%", "Просто невозможно, чтобы 90% жюри считали, что Швейцария заслуживает 12 баллов". Однако большинство комментариев были положительными.

Instagram

На официальном аккаунте Евровидения в Instagram все же преобладают поздравления в адрес победителя. Много внимания уделили тому, что Nemo вынесли на сцену не свое знамя, а акцентировали внимание на свободе гендерной самоидентификации.

Facebook

Что касается украинцев – мнения пользователей разделились. Некоторые искренне радуются талантливым певцам, тогда как другие унижают Nemo за костюм, ориентацию и выступление в целом. Под постом OBOZ.UA можно найти очень разные реакции.

"Достойное выступление, талантливый артист. Браво", "Искренние поздравления Немо с победой", "Ужас", "Жюри повелись на юбку", "Швейцария выиграла достойно", – написали украинцы.

Ранее OBOZ.UA писал, о чем песня The Code, с которой Nemo из Швейцарии победили на Евровидении 2024 года.

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