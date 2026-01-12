Ани Лорак на Мальдивах, а Лариса Долина – в Абу-Даби: куда артисты-предатели бегут из России

Пока страна-агрессор Россия, которой бывшие украинские звезды присягнули на верность, продолжает терроризировать Украину, артисты, выбравшие сторону оккупанта, разлетелись по элитным курортам мира вместо того, чтобы найти лучший отдых в огромной РФ. Мальдивы, ОАЭ и Таиланд – предатели Украины активно демонстрируют "красивую жизнь", игнорируя войну и собственные скандалы.

Речь идет об исполнителях и публичных лицах украинского происхождения или с украинским бэкграундом, которых в родной стране критикуют за позицию по войне или сотрудничество с Россией. OBOZ.UA расскажет, куда они отправились на зимний "отдых".

47-летняя Ани Лорак (Каролина Куек) встретила начало года на Мальдивах, даже не на родине ее нового мужа – в солнечной Испании. Певица опубликовала фото в белом купальнике на фоне океана и пальм, отметив, что "забыла обо всем" во время отпуска.

В то же время вокруг Лорак в украинском сегменте соцсетей регулярно возникают мемы и обсуждения относительно ее "тихой поддержки Украины", однако никаких публичных подтверждений или четких заявлений по этому поводу она не делала.

Экс-одесситку Ларису Долину заметили на отдыхе в Абу-Даби, ОАЭ, на фоне громкого скандала в России, связанного с продажей ее квартиры в Москве. 70-летняя певица вместе с дочерью и внучкой остановилась в пятизвездочном отеле Rixos Premium Saadiyat Island. Стоимость проживания там, по информации российских медиа, может достигать сотен тысяч рублей в сутки.

Долина ранее публично поддерживала так называемое "СВО" и демонстрировала лояльность к российским властям.

Еще один маршрут – Таиланд. Дочь украинской актрисы Ольги Сумской Антонина Паперная, которая строит карьеру в России и публично не высказывается о войне в Украине, опубликовала фото с экзотическими фруктами и тропическими пейзажами. По внешним признакам кадры похожи на экстерьер отеля Santiburi на острове Самуи.

В Дубае, ОАЭ, новый год встретил и рэпер Джиган – уроженец Одессы, который в 2024 году получил российский паспорт и публично агитировал голосовать за диктатора Владимира Путина. Артист выкладывал видео с семейного отдыха, где в шортах и футболке жарил мясо на гриле вместе с сыном. В России он избегал громких скандалов, однако для украинской аудитории его позиция однозначно воспринимается как предательская.

