"Координаты, которые вы сбрасываете, еще ни разу нас не подводили". Украинцы нашли новый способ испортить жизнь Ани Лорак в России
Решение певицы-предательницы Украины Ани Лорак замалчивать геноцид родного народа и продолжать развлекать россиян за кровавые рубли в очередной раз вылезло ей боком. Украинцы заполонили комментарии под новым постом запроданки на платформе Threads, где благодарят за "поддержку войска" и "предоставление координат для ударов".
Такие "слова благодарности" могут очень сильно ударить по репутации Лорак в стране-агрессоре, ведь пропагандисты часто впадают в истерику, когда видят информацию о якобы оказании помощи Вооруженным силам Украины звездами их сцены. Кстати, "отмену" в РФ предательница ранее уже испытывала на себе.
Ани Лорак сделала новую публикацию, где поздравила подписчиков с Новым годом. Она пожелала, чтобы 2026-й был наполнен любовью, прощением и помог воплотить в реальность все мечты.
На поздравления предательницы очень активно начали реагировать украинцы, более того, к некоему флешмобу присоединились даже известные личности. Так, например, волонтер и общественный деятель Сергей Стерненко, который все время проводит сборы в помощь армии, написал: "Взаимно! Спасибо за постоянную помощь!"
Оставил комментарий под сообщением и звезда "Лиги смеха" Тарас Стадницкий: "Мы ничего не знаем о донатах на "Азов", но координаты, которые вы нам сбрасываете, еще ни разу нас не подводили! Помню, как вы выступали на концертах за Ющенко и всегда говорили: "Не словом, а делом!". И каждое сообщение от вас в нашем секретном чате это подтверждает. Спасибо!"
Не менее креативными были и другие пользователи сети:
- "Спасибо, что помогла найти цех для сборки дронов для "Паутины" (спецоперация Службы безопасности Украины. – Ред.). Самая лучшая, Каролиночка".
- "Каролина, спасибо за освещение позиций ПВО возле Москвы. Оплату как всегда на карточку "Моно" сбросим".
- "Спасибо, за ваши донаты уничтожены тысячи российских оккупантов!"
- "Анютка, спасибо за координаты химзавода в Воронеже!"
- "Спасибо за работу в спецслужбах Украины. 4 года неутомимого труда, дальше больше"
Напомним, что в 2023 году певица-предательница становилась жертвой травли в "любимой" России из-за "помощи ВСУ". Дело в том, что на одном из украинских дронов, упавшем на территории Евпатории во временно оккупированном Крыму, пропагандисты увидели надпись: "Привет Мите Стародубову. Ани Лорак, спасибо за борт". По информации, что появилась в сети, Стародубов – это, вероятно, предатель, который перешел на сторону оккупантов после 2014 года.
Да и перед этим случаем неподалеку от Москвы "заметили" беспилотник с именем исполнительницы. Скорее всего, надпись была добавлена с помощью фотошопа, ведь пропагандисты опровергают достоверность снимка, но это не помешало россиянам "отменить" Ани Лорак. Они требовали отобрать у певицы деньги и запретить ей зарабатывать в РФ.
Как ранее писал OBOZ.UA, история о том, что Ани Лорак "поддерживает ВСУ" набрала обороты после публикации Сергеем Стерненко поста, где он поблагодарил исполнительницу за донат в 80 тысяч гривен. Заявление выглядело так убедительно, что в него поверили даже некоторые украинцы. Со временем стало очевидно, что это была лишь шутка, однако запроданка стала настоящим мемом.
