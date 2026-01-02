'Координаты, которые вы сбрасываете, еще ни разу нас не подводили'. Украинцы нашли новый способ испортить жизнь Ани Лорак в России

Решение певицы-предательницы Украины Ани Лорак замалчивать геноцид родного народа и продолжать развлекать россиян за кровавые рубли в очередной раз вылезло ей боком. Украинцы заполонили комментарии под новым постом запроданки на платформе Threads, где благодарят за "поддержку войска" и "предоставление координат для ударов".

Видео дня

Такие "слова благодарности" могут очень сильно ударить по репутации Лорак в стране-агрессоре, ведь пропагандисты часто впадают в истерику, когда видят информацию о якобы оказании помощи Вооруженным силам Украины звездами их сцены. Кстати, "отмену" в РФ предательница ранее уже испытывала на себе.

Ани Лорак сделала новую публикацию, где поздравила подписчиков с Новым годом. Она пожелала, чтобы 2026-й был наполнен любовью, прощением и помог воплотить в реальность все мечты.

На поздравления предательницы очень активно начали реагировать украинцы, более того, к некоему флешмобу присоединились даже известные личности. Так, например, волонтер и общественный деятель Сергей Стерненко, который все время проводит сборы в помощь армии, написал: "Взаимно! Спасибо за постоянную помощь!"

Оставил комментарий под сообщением и звезда "Лиги смеха" Тарас Стадницкий: "Мы ничего не знаем о донатах на "Азов", но координаты, которые вы нам сбрасываете, еще ни разу нас не подводили! Помню, как вы выступали на концертах за Ющенко и всегда говорили: "Не словом, а делом!". И каждое сообщение от вас в нашем секретном чате это подтверждает. Спасибо!"

Не менее креативными были и другие пользователи сети:

"Спасибо, что помогла найти цех для сборки дронов для "Паутины" (спецоперация Службы безопасности Украины. – Ред.). Самая лучшая, Каролиночка".

"Каролина, спасибо за освещение позиций ПВО возле Москвы. Оплату как всегда на карточку "Моно" сбросим".

"Спасибо, за ваши донаты уничтожены тысячи российских оккупантов!"

"Анютка, спасибо за координаты химзавода в Воронеже!"

"Спасибо за работу в спецслужбах Украины. 4 года неутомимого труда, дальше больше"

Напомним, что в 2023 году певица-предательница становилась жертвой травли в "любимой" России из-за "помощи ВСУ". Дело в том, что на одном из украинских дронов, упавшем на территории Евпатории во временно оккупированном Крыму, пропагандисты увидели надпись: "Привет Мите Стародубову. Ани Лорак, спасибо за борт". По информации, что появилась в сети, Стародубов – это, вероятно, предатель, который перешел на сторону оккупантов после 2014 года.

Да и перед этим случаем неподалеку от Москвы "заметили" беспилотник с именем исполнительницы. Скорее всего, надпись была добавлена с помощью фотошопа, ведь пропагандисты опровергают достоверность снимка, но это не помешало россиянам "отменить" Ани Лорак. Они требовали отобрать у певицы деньги и запретить ей зарабатывать в РФ.

Как ранее писал OBOZ.UA, история о том, что Ани Лорак "поддерживает ВСУ" набрала обороты после публикации Сергеем Стерненко поста, где он поблагодарил исполнительницу за донат в 80 тысяч гривен. Заявление выглядело так убедительно, что в него поверили даже некоторые украинцы. Со временем стало очевидно, что это была лишь шутка, однако запроданка стала настоящим мемом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!