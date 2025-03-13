Ани Лорак тайно вышла замуж: первые фото со свадьбы

Певица-предательница Ани Лорак, которая в последние годы живет и работает в России, тайно вышла замуж. Ее избранником стал испанец Исаак Виджраку. Как выяснилось, официальная роспись пары состоялась еще в сентябре 2023 года на испанской Майорке, однако они не афишировали это событие.

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Романтическую церемонию на берегу океана предательница с женихом провели 14 февраля этого года на Мальдивах. После церемонии они остались на островах в свадебном путешествии. Об этом рассказал Исаак Виджраку российским медиа.

Ани Лорак решила сделать свадебную церемонию максимально интимной. Никаких громких банкетов, никаких приглашений – просто она, ее "африканский шаман", океан и барабаны местных музыкантов.

"Я мечтала об этом, но не думала, что это может быть так сказочно. Я просто однажды сказала, что хотела бы выйти замуж на Мальдивах. Я всегда видела эту картинку, всегда представляла себе, но это было что-то из сферы dream never happens", – рассказала Ани Лорак.

Интересно, что в свое время она уже устраивала свадебную церемонию для 200 гостей, но в этот раз решила, что лучше никого не приглашать.

Свадьба в режиме "тихо, чтобы никто не услышал" стала не просто случайностью, а осознанной необходимостью. Сначала роспись на Майорке в сентябре 2023 года без всякой огласки, а затем Мальдивы без гостей – мечта для тех, кто хочет избежать лишних вопросов.

Ани Лорак призналась, что на церемонии все же присутствовали ее брат и дочь Исаака. А вот ее собственная дочь София – нет, потому что она училась в школе.

"Нас постоянно окружает большое количество людей, работа, поездки, а мы хотели чего-то особенного, только для нас двоих. Хотели просто отпраздновать нашу любовь без посторонних. Только она и я", – объяснил Виджраку.

Что известно о новом мужчине Ани Лорак

Исаак Виджраку – испанец, занимающийся йогой, массирующими практиками и называющий себя "африканским шаманом". Он имеет двоих детей от предыдущих отношений и поддерживает дружеские отношения с их мамой.

С Ани Лорак мужчина познакомился на Ибице, когда, по его словам, певица "искала баланс". В 2023 году она подтвердила отношения, опубликовав в Instagram романтические фото с подписью: "Блаженная любовь, которая стучит в твою дверь, когда ты меньше всего этого ожидаешь".

Ранее OBOZ.UA писал, что Ирина Билык ответила, действительно ли встречается с бывшим мужем Ани Лорак.

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