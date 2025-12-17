Верховный суд России окончательно поставил точку в скандальной истории с квартирой Ларисы Долины – многолетней любимицы Кремля и предательницы Украины. Суд признал, что певица незаконно находится в жилье, которое она сама продала Полине Лурье. Решение вступило в силу сразу: если Долина не освободит квартиру добровольно, ее, дочь и внучку будут выселять уже принудительно через судебных приставов.

В суде прямо заявили: дело "Долина – Лурье" завершено, никаких прав на квартиру у артистки больше нет. Предыдущие решения низших инстанций, которые чудом встали на сторону певицы, отменены. Признано, что собственницей жилья является покупательница, а сама Долина фактически занимает его без законных оснований.

Скандал тянется с прошлого года, когда Долина вдруг объявила себя "жертвой мошенников" и заявила, что якобы не осознавала, что продает квартиру, в которой жила. Для полной картины она традиционно нашла виновных в Украине, обвинив "украинских аферистов" и параллельно рассказывая о "взломе" своего Instagram. Эти заявления стали удобным прикрытием для попытки отобрать жилье обратно, не возвращая покупателю деньги.

Ранее Хамовнический суд Москвы уже пошел на беспрецедентный шаг и вернул Долиной квартиру без компенсации средств Лурье. Однако на этот раз схема дала сбой: Верховный суд признал, что такое решение было незаконным. Теперь любимица российской пропаганды с риском оказаться на улице пожинает плоды собственной судебной авантюры.

На этом фоне в России разразился публичный бойкот артистки. В соцсетях массово распространяется хештег #отменадолиной. Бренды и пользователи публикуют сгенерированные ИИ-изображения, на которых Долину "выгоняют" из магазинов или "задерживает" полиция. Подписи безжалостны: от запрета даже "просто посмотреть" товар до ироничных "повышенных цен" специально для певицы – с финальным отказом в покупке.

Скандал уже имеет системные последствия. В профессиональной среде риелторов говорят о резком падении доверия ко вторичному рынку жилья. Покупатели боятся, что после сделки продавец побежит в суд, разыгрывая роль "обманутой жертвы". Это явление получило циничное, но показательное название – "эффект Долиной".

Общие потери артистки превысили 317 миллионов рублей (почти 4,2 млн гривен). "Мошенники" заставили ее не только перевести 175 миллионов сбережений, но и продать пятикомнатную квартиру в Москве за 112 миллионов рублей. Также отмечалось, что Долина могла потерять и загородный дом, однако сделка по его продаже не состоялась.

Прошло больше года с момента якобы похищения квартиры, и только в ноябре Долина появилась в суде по делу о "мошенничестве". Слушания провели в закрытом режиме – вероятно, чтобы "народная артистка" чувствовала себя спокойнее, а журналисты не смогли опорочить правдой на всю Россию. Однако это не помогло, ведь путинистка выбежала из здания через "черный вход", но не сказала ни слова.

Как писал OBOZ.UA, среди опубликованных в прошлом году видео – эмоциональное обращение Долиной, где она плачет и жалуется на угрозы и взлом соцсетей. Позже певица заявила, что ей и ее семье якобы угрожают убийством и требуют освободить квартиру. Из-за этого она пыталась даже "попросить государственную защиту".

