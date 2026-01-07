Подросток-'мажор', который тянул 'русский мир' в сердце Киева, встретил Новый год с Тимати и флагом РФ

В соцсетях снова разгорелся скандал вокруг несовершеннолетнего киевского блогера Андрея Драгана, который ранее неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей из-за публичной демонстрации российской символики и вызывающего поведения в центре столицы. На этот раз поводом для обсуждений стало празднование Нового года в Дубае в компании российского артиста Тимати – известного публичного сторонника политики Кремля – и с флагом Российской Федерации.

Видео дня

Драган обнародовал в своем Instagram серию фото и видео с празднования. На кадрах 17-летний блогер развлекается в элитных ночных клубах, танцует под русскую музыку, курит, употребляет алкоголь и демонстрирует дорогие автомобили и атрибуты роскошной жизни.

Среди публикаций – фото рядом с Тимати, а также видео, где Драган поет песню путиниста в микрофон. В частности, имелись кадры с российским флагом, которые блогер также не скрывал.

Накануне Нового года Драган выложил еще одно неоднозначное видео. В ролике он сначала позирует в классическом костюме в Киеве на фоне монумента "Родина-мать", подсвеченного сине-желтыми цветами, после чего видео резко меняется кадрами из Дубая – пальмами, клубами и небоскребами.

Обращение блогер записал на русском языке, рассказывая о "сложном годе", что в сети восприняли как пренебрежительное и циничное на фоне войны, потерь и ежедневных обстрелов.

Имя Андрея Драгана стало известным широкой общественности еще летом 2024 года. Тогда Служба безопасности Украины задержала его в Киеве из-за публикации видео с исполнением гимна России и песни "Я русский". После этого юноша неоднократно фигурировал в новостях из-за провокационного контента, демонстративного прослушивания российской музыки в общественных местах и вызывающего поведения на дорогах столицы.

В январе 2025 года Драган вместе с друзьями-подростками стал "звездой" громкого скандала из-за видео, на котором компания молодых людей перекрывала движение в центре Киева и слушала русскую музыку. Полиция сообщала, что всех участников установили, с ними и их родителями работала ювенальная полиция.

Один из фигурантов в то время уже имел судебное решение – еще в ноябре 2024 года суд назначил год пробационного надзора за аналогичные нарушения, а сам подросток публично извинялся по требованию правоохранительных органов.

Ранее OBOZ.UA сообщал: скандальные видео были сняты во время празднования дня рождения одного из подростков в конце 2024 года. Группа арендовала дорогие автомобили с водителями, перекрывала движение вблизи торговых центров и привлекала к себе внимание демонстративным поведением.

Оружие, которое появлялось на отдельных кадрах, впоследствии оказалось игрушечным, однако это не уменьшило резонанс вокруг инцидента.

Сам Драган неоднократно заявлял о якобы связях с представителями политической и бизнес-элиты, в частности говорил об "общей идеологии" с народным депутатом Николаем Тищенко. В то же время в комментариях медиа он отрицал прямые связи с политиком и утверждал, что якобы сотрудничал с другими публичными лицами в борьбе с мошенническими колл-центрами и ботофермами.

В свою очередь, Тищенко уверяет, что скандальный подросток на него не работает: "Список моих помощников-консультантов открыт на сайте Верховной Рады. Среди них никогда не было тех малолетних лиц, о которых говорится в видео 1+1! Я вообще не знаю этих людей!"

