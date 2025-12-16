Найдено оружие, из которого был убит Парубий: генпрокурор рассказал о новых доказательствах по делу и 'российском следе' в преступлении. Фото

Правоохранители нашли оружие, из которого был убит народный депутат и бывший председатель Верховной Рады Андрей Парубий. Для совершения преступления киллер использовал пистолет Макарова.

Видео дня

Именно его подозреваемый пытался скрыть в обустроенном тайнике. Об этом сообщили генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко и Служба безопасности Украины.

Подробности резонансного дела

"Прокуратура, Служба безопасности Украины и Национальная полиция продолжают расследование по делу об убийстве народного депутата Украины Андрея Парубия. Есть новые, принципиально важные результаты", – подчеркнул генпрокурор.

В СБУ отметили, что фигурант застрелил Парубия, выполняя заказ российских спецслужб.

"Для совершения преступления киллер использовал пистолет Макарова, который правоохранители нашли во время расследования резонансного преступления", – говорится в сообщении.

Огнестрельное оружие с глушителем обнаружили в тайнике, который злоумышленник обустроил уже после убийства нардепа. По результатам экспертиз установлено, что именно из этого пистолета был осуществлен смертельный выстрел, а на самом оружии зафиксировано ДНК исполнителя.

Кроме того, во время следственно-оперативных мероприятий правоохранители получили видео, на котором киллер в лесной местности обустраивает тайник с пистолетом и отчитывается об этом своему куратору из РФ. По предварительным данным, это оружие планировали использовать и для других заказных убийств на территории Украины.

В СБУ напомнили, что после совершения преступления исполнитель пытался сбежать за границу, однако был задержан сотрудниками СБУ и Нацполиции в Хмельницкой области, откуда планировал незаконно пересечь государственную границу.

Впоследствии следователи Службы безопасности Украины сообщили ему о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса:

▪️ ст. 112 (посягательство на жизнь народного депутата Украины, совершенное в связи с его государственной деятельностью);

▪️ ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Кроме того, в ходе следствия стало известно, что подозреваемый публично оправдывал вооруженную агрессию РФ и отрицал военные преступления оккупантов, в частности во время временной оккупации Бучи.

Учитывая собранные дополнительные доказательства, следователи СБУ сообщили ему о новом подозрении, по частям 1 и 3 статьи 436-2 Уголовного кодекса Украины – за оправдание, признание правомерной или отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, а также глорификацию ее участников.

"Следственные действия продолжаются. Мы сосредоточены на полном установлении всех обстоятельств преступлений, а также на выявлении возможных соучастников и источников координации действий подозреваемого", – подчеркнул Кравченко.

Убийство Парубия

В Андрея Парубия выстрелили несколько раз 30 августа на улице Ефремова во Львове. Киллер был одет как курьер и передвигался на электровелосипеде. Ему удалось скрыться с места преступления.

Уже 1 сентября источники OBOZ.UA сообщили, что подозреваемого в убийстве известного украинского политика задержали. По данным следствия, 52-летний житель Львова Михаил Сцельников год следил за парламентарием, используя три разных автомобиля. Подозреваемый заявил, что действовал из мотивов "мести украинской власти".

Убийца признал свою вину и сообщил, что будет просить, чтобы его внесли в "обменный список" на украинских военнопленных. 2 сентября фигуранта арестовали на 60 дней без права внесения залога.

В конце октября подозреваемому Михаилу Сцельникову продлили меру пресечения. Фигурант проведет под стражей еще не менее 60 суток без права внесения залога. За совершение тяжких преступлений мужчине грозит пожизненное лишение свободы.

Как писал OBOZ.UA, 7 октября на улице Ефремова во Львове открыли мемориальную таблицу в честь Андрея Парубия. Памятный знак установили на фасаде дома №48, возле которого погиб нардеп.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!