Зарплаты украинцев в Польше могут вырасти: в каких отраслях прогнозируют повышение

Украинцев в Польше ожидает оживление на рынке труда, поскольку экономика растет и работодатели постепенно начинают активнее конкурировать за работников. Отмечается, что это может принести рост зарплат и больше стабильных вакансий в производстве, логистике, строительстве, пищевой промышленности и сфере обслуживания.

Об этом сообщает аналитический центр международной компании по трудоустройству GremiPersonal. По их данным, в третьем квартале 2025 года ВВП Польши вырос на 3,7% в годовом измерении.

Если динамика четвертого квартала будет соответствовать ожиданиям бизнеса, конкуренция между работодателями за кадры может начать усиливаться уже с конца этого года, а в первой половине 2026-го перейти в фазу стабильного роста спроса на рабочую силу. Рассчитанный квартальный индекс польского рынка труда в третьем квартале 2025 года зафиксировал заметное улучшение ожиданий. Согласно опросу компаний:

27% планировали увеличение штата;

планировали увеличение штата; 67% сохранения количества работников на текущем уровне;

сохранения количества работников на текущем уровне; только 6% сокращение персонала.

Мотивация работников в большинстве компаний оставалась стабильной, о ее росте сообщили 18% работодателей, тогда как о снижении – 15%. Текучесть кадров также постепенно стабилизируется, ведь 21% компаний зафиксировали ее уменьшение.

Аналитики отмечают, что после нескольких непростых лет польский бизнес все чаще ориентируется на расширение найма, ожидая оживления внутреннего спроса. В то же время в течение 2025 года, в частности в третьем квартале, спрос на работников оставался ниже, чем прогнозировали в начале года, из-за слабых продаж. Именно поэтому сейчас условия на рынке труда все еще преимущественно диктуют работодатели.

В случае положительного сценария в четвертом квартале 2025 года конкуренция за работников начнет расти уже в начале 2026 года. Отмечается, что это будет создавать давление на повышение заработных плат и, соответственно, на расходы компаний. В то же время аналитики обращают внимание на факторы, которые будут сдерживать резкий дефицит кадров в краткосрочной перспективе.

Среди них – рост безработицы в отдельные месяцы и стабильное увеличение количества иностранных работников. Для украинцев, которые уже работают в Польше или только планируют релокацию, текущие тенденции выглядят в целом положительными. Усиление конкуренции между работодателями может привести к росту зарплат в ключевых секторах, где традиционно занято значительное количество украинских работников в:

производстве;

логистике;

пищевой промышленности;

строительстве;

сфере обслуживания.

Отдельно специалисты обращают внимание на ожидаемое оживление инвестиций в польскую экономику. Отмечается, что это может увеличить количество долгосрочных контрактов, которые особенно важны для украинцев, рассматривающих Польшу не как временный, а как стабильный рынок труда с прогнозируемыми условиями занятости.

В то же время эксперты предостерегают от чрезмерного оптимизма в короткой перспективе. В ближайшие месяцы ситуация будет оставаться неоднородной из-за сезонных колебаний и роста доли иностранной рабочей силы из других стран.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, полномасштабная российская агрессия заставила миллионы украинцев покинуть родную страну, и большинство из них переехали в Евросоюз, где некоторые даже начали свой бизнес. Легче всего это сделать в Польше, Чехии, Германии и странах Балтии.

