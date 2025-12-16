Пам’ятаю, як на самому початку масштабної агресії дехто з наших "аналітиків" захоплювався фінансовим геніальним рішенням путіна проводити розрахунки в рублях за газ, а пізніше – переводити розрахунки за експорт-імпорт в рф в національні валюти. Російська статистика вказує, що 85% розрахунків по експорту з рф відбувається в національних валютах, при чому 57% – в рублях. Не знаю, наскільки можна довіряти російській статистиці в цьому плані, але давайте розберемось в суті питання.

Видео дня

Уявіть, що ви торгуєте кавою на Житньому ринку в Києві, і продаєте її тільки продавцям товарів на цьому ринку. Таких продавців 20, і в кожного з них своя валюта для розрахунку. Тож у вас має бути 20 гаманців. Хай 75% продавців не приймають валюту один від одного і вам потрібно давати решту кожному в їх валюті. Припустимо також, що у половини продавців ви щось купуєте корисне для себе.

А тепер уявіть, скільки коштів вам потрібно зберігати у своїх гаманцях на залишку, щоб забезпечити розрахунки між вами і всіма 20 продавцями? Більше того, що ви будете робити, якщо 10 з 20 продавців будуть у вас тільки купувати каву, а вам у них нічого купувати не потрібно?

При такій моделі торгівлі у вас:

(А) Виникне необхідність тримати підвищені резерви в різних валютах, бо інакше зупиняться розрахунки,

(В) Через якийсь період часу ви накопичите валюту цих продавців в своєму гаманці, бо виявите, що окрім вас вона нікому більше не потрібна. Щоб уникнути накопичення неліквідної валюти в резервах вам потрібно буде: або (а) підсилено шукати кому потрібна ця валюта, хоча б з дисконтом, (в) шукати, що саме можна купити у цього продавця, щоб витратити великий залишок у гаманці.

З наведеного прикладу зрозуміло, що відмова рф від долара або євро призводить до:

(А) Збільшення обсягів підтримки необхідних резервів для розрахунків. І тут мова не тільки про резерви ЦБР, а про резерви банків, які мають збільшувати залишки на коррахунках.

(В) Зависання коштів російських експортерів, які тримають кошти на рахунках в країнах, куди відправляли експорт, бо не можуть їх вивезти.

З цього спостереження випливає 2 важливих висновки:

1) Резерви ЦБР та російських банків до лютого 2022 року і після введення санкцій мають різний "норматив обов’язковості". Тобто резерви після переведення розрахунків в національні валюти можуть бути недостатніми для розрахунків, хоча й можуть виглядати більшими за обсягами ніж довоєнні.

2) Санкції проти рф мають переслідувати не стільки саму рф і російські компанії, скільки схеми, в яких росіяни намагаються використати треті країни для організації обробки своєї сировини та її експорту до заборонених країн. Ефективний приклад таких санкцій був у 18-тому пакеті ЄС, коли санкції перерізали переробку російської нафти на індійському НПЗ з подальшим експортом продуктів переробки до ЄС.

Звісно, росіяни намагаються адаптуватись до санкцій. Але оці 2 фактори – необхідність підтримки додаткових резервів та слабка ліквідність (конвертованість) національних валют – призводять до особливої чутливості до санкцій, звісно, якщо знати де натиснути. Перелічені фактори призводять до підвищення вартості розрахунків в рф.

Тож, коли путінська команда вчергове на засіданнях BRICS починає пропонувати єдину валюту для розрахунків, на них дивляться як на ідіотів.