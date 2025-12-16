Трамп має своєрідне уявлення про свободу слова. Він прихильно ставиться до тих засобів масової інформації, які гладять його за шерстю, й критикує ті видання, які посміли піти проти його величності. А образи на адресу конкретних журналістів уже стали хрестоматійними і увійдуть до підручників зі свободи слова.

Зараз Трамп судиться з The Wall Street Journal і The New York Times. Раніше багатомільйонні компенсації виплатили йому телекомпанії SBS і ABC, досягнувши з ним позасудових угод.

Але процесом року може стати розгляд судом позову Трампа до BBC. Американський президент звинувачує телерадіокомпанію у розповсюдженні неправдивої інформації й вимагає компенсації 10 мільярдів доларів компенсації за завдану шкоду.

Трампа обурило те, як BBC потрактувало його виступ 6 січня 2021 року перед прихильниками у Білому домі, коли він програв вибори Байдену. В програмі, яка вийшла за тиждень до виборів уже 2024 року, журналісти розцінили це як заклик до штурму будівлі Конгресу. Тоді він закликав своїх прихильників "битися з усіх сил". Натомість журналісти BBC скоротили наступну його фразу: "Я знаю, що всі ви незабаром відправитеся до будівлі Капітолію, щоб мирно і патріотично заявити про себе в повний голос".

Формально Трамп правий. Але ж треба розуміти, що ця програма не транслювалась у Сполучених Штатах Америки. Крім того, керівництво BBC вибачилося перед Трампом і звільнило двох високопоставлених співробітників телерадіокорпорація.

Цілком очевидно, що Трамп не просто хоче заробити на засобах масової інформації, адже бізнесова жилка не переставала в ньому пульсувати. Він прагне поставити на місце тих журналістів, які не згодні з його діями і бездіяльністю. Насправді мова йде про війну з незалежними виданнями. Але Трамп забув одну просту, хоч і парадоксальну, але істину: війну з засобами масової інформації можна виграти, але не перемогти їх.