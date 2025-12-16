"Британский таблоид The Sun написал о 25-летнем Бене (ютуб блоггере), который рассказывает о своей жизни и разочаровании реальностью в Курске.

Несколько лет назад британец переехал в Курск к жене-россиянке, а сейчас пребывает, по его словам, в "культурном шоке". Блогер жалуется на высокие цены, особенно на аренду жилья, расизм и допросы силовиков, заинтересовавшихся им и его супругой. Youtube, whatsup и все остальное родное и привычное заблокировано. Вместо "традиционных ценностей" Бен пишет о множестве разводов, матерей-одиночек и абортов, а также местном менталитете, где "каждый сам за себя", а арендодатели сдают квартиры "только русским". В итоге иностранец признал ошибку и предложил другим желающим повторить его опыт- "остаться дома и заняться своей страной". Он также заявил, что скучает по британской вежливости в общественных местах (оригинал статьи).

Об обстановке в Курске он умолчал (таки чему-то обучился!), чтобы, вероятно, не нарваться на все "традиционные ценности" сразу.

***

В октябре МВД РФ отчитывалось, что 2200 иностранцев подали заявки на переезд в РФ в упрощённом порядке по путинскому указу августа 2024-го. Чтобы получить разрешение на временное проживание без знания русского языка, приехавшим нужно доказать, что они против "неолиберальных идеологических установок" на родине и поддерживают "традиционные ценности". По данным ведомства, с начала года гражданство по такой схеме получили 344 человека."

***

Отпустили ли бедного Бена, наконец, в родную Британию или он задержан для развернутой практической демонстрации "традиционных ценностей" в каком-нибудь фсбшном СИЗО, редакции не известно. А еще ведь могут заставить подписать контракт и погнать на фронт.