Суд избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве Парубия

В Галицком районном суде Львова состоялось заседание по избранию меры пресечения 52-летнему львовянину, подозреваемому в убийстве бывшего парламентария Андрея Парубия. Его отправили под стражу на 60 дней без права внесения залога.

Видео дня

Об этом сообщает корреспондент OBOZ.UA. Около 12:30 подозреваемого доставили в суд в сопровождении полиции.

Перед началом заседания мужчина пообщался с журналистами, признал вину и заявил, что хочет обмена на украинских военнопленных. Он добавил, что убийство было "местью лично украинской власти", и отверг информацию о каком-либо давлении со стороны российских спецслужб из-за гибели сына.

"Это месть лично украинской власти. Все, что я хочу, чтобы как можно скорее вынесли приговор. Да, я признаю, я его убил, и хочу проситься, чтобы меня обменяли на пленных, чтобы я мог поехать и найти тело своего сына. Все, больше комментариев не будет. Парубий был рядом. Если бы был Петя, был бы Петя. Все, я больше не хочу разговаривать", – сказал он.

Заседание началось в 13:07. Сторона обвинения требовала содержания под стражей без возможности внесения залога.

1 сентября мужчине сообщили о подозрении. Его действия квалифицированы по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 115 — умышленное убийство,

ч. 1 ст. 263 — незаконное обращение с оружием.

Максимальное наказание, которое грозит мужчине, — до 15 лет лишения свободы.

Стоит отметить, что во Львове сегодня прощаются с народным депутатом, бывшим председателем Верховной Рады Андреем Парубием, которого убили 30 августа из огнестрельного оружия. Политика похоронят на Лычаковском кладбище.

Что известно об убийстве Андрея Парубия

Андрей Парубий был убит 30 августа на улице Ефремова во Львове. Убийца был одет как курьер и передвигался на электровелосипеде, в городе объявили план "Сирена" для его задержания.

1 сентября источники OBOZ.UA информировали, что подозреваемого в убийстве Парубия задержали. По данным следствия, 52-летний житель Львова год следил за политиком, используя три разных автомобиля.

Мужчине сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса.

В полиции рассказали, что следствие не исключает российский след в убийстве Андрея Парубия. Преступление имеет признаки заказного характера, к нему могут быть причастны спецслужбы РФ, считают в СБУ.

По данным источников OBOZ.UA, подозреваемый в убийстве пошел на сотрудничество со спецслужбами России, когда разыскивал своего сына-военного, который пропал без вести на войне. Россияне заказали убийство в обмен на тело погибшего военнослужащего.

Как сообщал OBOZ.UA, 1 сентября в Архикафедральном Соборе святого Юра прошел парастас по Андрею Парубию. Проститься с политиком пришли родственники, знакомые и просто жители Львова.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!