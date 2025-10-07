Во Львове открыли мемориальную таблицу Андрею Парубию. Фото

7 октября во Львове на улице Академика С. Ефремова открыли мемориальную таблицу в честь народного депутата, бывшего спикера парламента, секретаря СНБО, коменданта Майдана и Героя Украины Андрея Парубия. Памятный знак установили на фасаде дома №48, возле которого политик был убит 30 августа.

Видео дня

В церемонии приняли участие отец и дочь Андрея Парубия, львовяне и представители духовенства. Мемориальную таблицу изготовил Львовский городской совет с согласия семьи погибшего, пишет "Высокий замок".

Мемориальную таблицу Андрею Парубию установили на фасаде дома № 48 по ул. Академика С. Ефремова.

Таблицу изготовил Львовский горсовет с согласия семьи политика. На открытии были его отец Владимир и дочь.

Что известно об убийстве Андрея Парубия

Андрея Парубия убили 30 августа на улице Ефремова во Львове. Убийца был одет как курьер и передвигался на электровелосипеде, в городе объявляли план "Сирена" для его задержания.

Уже 1 сентября источники OBOZ.UA сообщили, что подозреваемого в убийстве Парубия задержали. По данным следствия, 52-летний житель Львова Михаил Сцельников год следил за политиком, используя три разных автомобиля. Подозреваемый заявил, что действовал из мотивов "мести украинской власти". Оружие, из которого стреляли, до сих пор не нашли.

Сцельников признал свою вину и заявил, что будет просить, чтобы его внесли в списки на обмен на украинских военнопленных.

2 сентября подозреваемого отправили под стражу на 60 дней без права внесения залога.

9 сентября заместитель руководителя Львовской областной прокуратуры Алексей Уманец заявил, что оружие, из которого был убит Парубий, до сих пор не найдено. По его словам, поиски продолжаются на территориях, которые указывает подозреваемый.

Как сообщал OBOZ.UA, после задержания Михаила Сцельникова по делу об убийстве Андрея Парубия всплыли новые факты о его прошлом и взглядах. Мужчина годами демонстрировал пророссийские позиции, симпатизировал СССР и критиковал Революцию достоинства.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!