Когда от имени страны миллионов уклонистов и тысяч мародеров (с чем, собственно, никто уже и не спорит) чересчур злоупотребляют словом ДОСТОИНСТВО, это несколько девальвирует соответствующее понятие, а если это еще и становится государственной аргументацией, такая политика утрачивает какое бы то ни было понимание со стороны тех, кто вынужден видеть и реальное массовое отношение в Украине к мобилизации, и сумасшедшие масштабы коррупции, в том числе связанной с иностранной помощью.

Так что акценты должны делаться - по крайней мере, в сложившихся и всем известных условиях - на том, что при этих грустных обстоятельствах более понятно и может адекватно восприниматься: ЖЕРТВА АГРЕССИИ; УНИЧТОЖЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ; НАРУШЕНИЕ КОНВЕНЦИЙ и т.д. - раз уж есть традиционное тяготение к этическо-гуманистическим категориям и при этом имеется желание быть действительно услышанными.

Еще полезнее/эффективнее в чисто практическом плане: РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫЕ МЕТАЛЛЫ; ДЕШЕВАЯ СТОИМОСТЬ ОТНОСИТЕЛЬНО КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ТРУДА; ОПРЕДЕЛЕННЫЙ РЫНОК СБЫТА НЕ СЛИШКОМ БРЕНДОВОЙ ПРОДУКЦИ; ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОТОКА БЕЖЕНЦЕВ и прочее.