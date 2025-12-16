'Нам нужна поддержка': Зеленский начал выступление в парламенте Нидерландов и объяснил, что необходимо для мира в Украине. Видео

Во вторник, 16 декабря президент Украины Владимир Зеленский выступил в парламенте Нидерландов. Ранее украинский лидер прибыл в страну с официальным визитом.

Трансляцию выступления украинского лидера начали на канале Офиса президента Украины.

В своей речи глава государства поблагодарил страну за помощь украинским Вооруженным силам.

"Усиление украинской ПВО и энергетической устойчивости это не только военная поддержка, но и защита жизни, шанс на будущее. Мы ценим, действительно ценим все, что Нидерланды нам предоставили: от систем Patriot, самолетов F-16 до артиллерии и дронов", – сказал в своей речи Зеленский.

В рамках визита президент Украины планирует встретиться с президентом Молдовы Майей Санду, премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом и королем Нидерландов Виллемом-Александром.

