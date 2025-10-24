Подозреваемому в убийстве Парубия продлили меру пресечения: на вопросы журналистов он не ответил. Фото и видео

Михаилу Сцельникову, которого подозревают в убийстве народного депутата Андрея Парубия и государственной измене, продлили меру пресечения. Фигурант проведет под стражей еще не менее 60 суток без права внесения залога.

Соответствующее решение 24 октября принял Галицкий районный суд города Львова, передает "Суспільне". Напомним: за совершение тяжких преступлений мужчине грозит пожизненное лишение свободы.

Как проходило заседание

Журналисты рассказали, что подозреваемого привезли в зал суда в наручниках около 11:00.

До начала заседания представители прессы пытались пообщаться со Сцельниковым, но он сказал, что пока ни на какие вопросы отвечать не будет.

"Последнее слово будет, и я все скажу, сейчас я ничего не собираюсь говорить", – заявил мужчина.

Рассмотрение вопроса о продлении меры пресечения началось примерно в 11:05. В суде, кроме обвиняемого, были адвокат Виктор Пономаренко и главный прокурор Львовщины Николай Мерет.

Прокурор обратил внимание на то, что 3 октября 2025 года подозрение обвиняемому было изменено: его действия дополнительно квалифицированы по ч. 2 ст. 111 УКУ (государственная измена).

"Как отмечалось самим обвиняемым на предыдущем заседании и при его допросе, он это преступление совершил с той целью, чтобы попасть на территорию РФ. Это подтверждает риск того, что он сможет, если не применить к нему меру пресечения в виде содержания под стражей, уклоняться от органов досудебного расследования и суда", – сказал Мерет.

Сцельников не возражал против применения соответствующей меры пресечения, а его правозащитник добавил, что полагается на решение суда.

К материалам ходатайства приобщили ряд других материалов (протоколы проведения следственно-процессуальных действий, заключения экспертов, зафиксированные допросы свидетелей и т.д.).

После этого суд удалился в совещательную комнату. В итоге Сцельникову продлили содержание под стражей без права внесения залога на 60 суток.

Главное об убийстве Парубия

В Андрея Парубия выстрелили несколько раз 30 августа на улице Ефремова во Львове. Убийца был одет как курьер и передвигался на электровелосипеде. Ему удалось скрыться с места преступления.

Уже 1 сентября источники OBOZ.UA сообщили, что подозреваемого в убийстве известного украинского политика задержали. По данным следствия, 52-летний житель Львова Михаил Сцельников год следил за парламентарием, используя три разных автомобиля. Подозреваемый заявил, что действовал из мотивов "мести украинской власти".

Сцельников признал свою вину и сообщил, что будет просить, чтобы его внесли в "обменный список" на украинских военнопленных.

2 сентября фигуранта арестовали на 60 дней без права внесения залога.

Как писал OBOZ.UA, 7 октября на львовской улице Ефремова открыли мемориальную таблицу в честь Андрея Парубия. Памятный знак установили на фасаде дома №48, возле которого погиб политик.

