Самая красивая пара украинского спорта прошла через слезы и врачей и ждет малыша: после знакомства легкоатлетка и пловец не виделись 5 лет

Титулованные украинские спортсмены легкоатлетка Марина Бех-Романчук и пловец Михаил Романчук готовятся впервые стать родителями. Одна из самых красивых пар спорта ждет свою принцессу, но прыгунья услышала счастливую новость о пополнении в самый тяжелый период своей карьеры, ведь в мае победительницу Европейских игр и призера чемпионатов мира обвинили в употреблении допинга, а затем дисквалифицировали на четыре года. Однако муж стал настоящей опорой и поддержкой для Марины.

OBOZ.UA вспомнил историю знакомства и любви двух ярких украинских чемпионов – будущий двукратный олимпийский призер по плаванию сделал новогоднее предложение прыгучей красавице и где всегда мечтала жить Бех.

Спортсмены познакомились в 2011-м на Юношеском олимпийском фестивале в турецком Трабзоне, когда Бех было 15 лет, а Романчуку – 14. Интересно, что отец Михаила – тренер по легкой атлетике, поэтому Марина его очень хорошо знала: "Постоянно друг другу через него поздравления передавали, но как-то в жизни не сталкивались".

В течение следующих пяти лет после знакомства легкоатлетка, которая жила в Хмельницком, и пловец из Ривного фактически не виделись. Хотя Михаил как-то признался: "Несколько раз были в Ялте на сборах в один и тот же период. Я ей говорил: "Давай погуляем", но она что-то не хотела. Жестко морозила меня".

Но, видимо, у судьбы на этих двоих были свои планы. И в 2016-м спортсмены как случайно столкнулись в поселке для атлетов во время Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.

И по словам Марины, возникло такое ощущение, будто встретились давние друзья, которые не виделись много лет: "Мы тогда оба были удивлены: "О, как ты за это время изменился!" После этой неожиданной встречи и разговора в Бразилии спортсмены начали переписываться, созваниваться: "В конце концов получилось так, что Миша приехал ко мне в гости. Мы погуляли и это вылилось в отношения".

По словам Бех, это произошло легко и непринужденно: "Было такое ощущение, как будто ты нашел что-то свое. Рада, что со временем так все и остается".

"Я шел после тренировки, а Марина направлялась в столовую кушать. Как-то так встретились и стояли около часа разговаривали. Так у нас завязалось общение. Мы уже на вторую неделю говорили о детях", – улыбался Романчук.

А в новогоднюю ночь 2018-го Михаил решился сделать предложение любимой в Буковеле, куда они отправились отдыхать всей семьей. И когда часы пробили полночь на улице Марину уже ждало сердце, выложенное из свечей, а в нем с букетом стоял любимый.

"Я очень сильно этого хотела и ждала! Был страх расстроиться, если что-то окажется не так, как я себе это представляла. Однако, слава Богу, муж организовал этот момент на высшем уровне!", – позже призналась Марина.

Бех, которая в детстве очень редко видела родителей из-за того, что они были вынуждены отправиться на заработки, очень радовалась, что у нее была такая поддержка, как Миша: "Это очень важно, когда есть человек, который тебя всегда мотивирует, поддерживал, был рядом, а не выбивал из колеи или создавал трудности. Думаю, мы подталкиваем друг друга, пытаемся найти правильный подход. Все-таки кто лучше поймет спортсмена, как не сам спортсмен?"

В свободное время вне бассейнов и стадионов пара продумывала свадьбу и строила планы на будущее. "Конечно, будем жить в отдельном домике. Но сейчас наша спортивная жизнь в разгаре и ближайшие несколько лет будем путешествовать. Конечно, понемногу осядем. Но пока что ничего конкретного. Единственное – точно будем жить в Украине", – была уверена Марина, которая благодаря своим ярким, а иногда и несколько откровенным фото имела больше всего подписчиков в Instagram среди украинских спортсменок.

"Да ты посмотри на нее, грех не ревновать", – с улыбкой рассказывал Михаил в одном из своих интервью. И, кстати, Марина никогда не сбрасывает фото в инстаграм, пока оно не пройдет "таможенный контроль" мужа. Хотя большинство фотографий делает сам Михаил, который любит баловать любимую приятными неожиданностями.

"Михаил частенько говорил, что очень занят работой, а в это время сюрпризом ехал ко мне домой. А однажды перед поездкой на Олимпиаду он устроил мне свидание на крыше с видом на Днепр! Что касается меня – я много раз встречала мужа с соревнований с шариками и плакатами", – признавалась Марина.

"В общем я всегда стараюсь ее чем-то радовать", – подтверждал Михаил. А как-то на 8 марта пловец подарил своей второй половинке автомобиль – "Ягуар".

В сентябре 2018-го влюбленные отгуляли в Хмельницком свадьбу в белых и фиолетовых цветах, а молодожены едва сдерживали слезы, давая свои обеты. При этом спортсмены не ограничились росписью, а еще и обвенчались.

"Как часто мы видимся и сколько времени мы проводим вместе? Мы видимся раз в месяц на несколько дней, иногда даже так не получается из-за наших плотных графиков! Но именно в таком ритме мы строили наши отношения и нашу семью, и, видимо, здесь присутствует определенный шарм и романтика", – признавалась Марина в 2021-м и подчеркивала, что когда они вдвоем дома, то ценят каждую минуту.

По иронии судьбы, больше времени вместе супруги смогли провести вместе во время карантина из-за пандемии коронавируса. Тогда Романчуки и начали обустраивать свой дом в Хмельницком. А мама Михаила не могла нарадоваться невесткой: "Когда я вижу счастливые глаза своего взрослого сына, я благодарю Бога за невестку. А когда невестка по статусу, становится родной дочерью по сердцу, то благодарю Бога вдвойне больше. Любим тебя!".

Последние годы выдались для пары совсем непростыми в профессиональном плане. "Это очень тяжелый год для моей семьи. Мы просто должны его пережить", – не сдерживала слез после неудачного выступления на Олимпиаде-2024 Бех-Романчук. Серебряный призер чемпионатов мира по прыжкам в длину и тройному долго восстанавливалась после травмы ноги, а затем из-за ее рецидива за 10 дней до стартов не смогла получить медаль.

"Месяцы боли, противовоспалительных, обезболивающих, слезы, переживания и все же веры в то, что я справлюсь ... Я не умею жаловаться и могла сдаться в любой момент! Но я точно знаю, что сделала все возможное от себя, и дошла до конца", – отреагировала Марина.

В свою очередь Михаил Романчук из-за подхваченного во Франции вируса вынужден был сняться с соревнований и отказаться от мечты добавить к серебряной и бронзовой награде Токио-2020 еще и золото Парижа. Но семья еще не подозревала, какой удар ждет ее в 2025-м... И что Марине придется очищать свое имя от обвинений в употреблении допинга.

Бех-Романчук должна была вернуться в сектор 16 мая 2025 года на этапе "Бриллиантовой лиги" в Дохе. Однако за несколько дней до старта ее имя исчезло из всех протоколов соревнований, а на сайте Организации борьбы с допингом в легкой атлетике (AIU) появилась информация о временном отстранении чемпионки Европы из-за подозрения в приеме запрещенных препаратов, в допинг-пробе украинки нашли тестостерон.

После трех месяцев молчания легкоатлетка призналась, что до сих пор не может поверить в происходящее и переживает один из самых сложных периодов в жизни. Она отказалась признать, что сознательно принимала допинг и получила наказание в четыре года вне спорта. А потом рассказала, что за последнее время ее дважды госпитализировали по состоянию здоровья, не раскрывая подробности.

И только в середине сентября Бех-Романчук призналась, что ждет ребенка: "Столько слез, врачей и усилий, но мы верили и мечтали. Когда показалось, что весь мир разрушен и в нашей жизни не осталось ничего прекрасного, мы за несколько дней узнаем о тебе. Этот путь был тяжелым, но мы с нетерпением ждем нашего ангелочка".

Сейчас пара с нетерпением ждет свою маленькую принцессу, а Михаил окружил Марина заботой и любовью.

