На авторынке Украины произошла аномалия: как это связано с новыми налоговыми правилами

Украинцы начали покупать гораздо больше электромобилей за рубежом, вследствие чего бензиновые авто впервые уступили первенство на рынке. Это стало прямым следствием отмены налоговых льгот с 1 января.

Об этом сообщили в Институте исследований авторынка (ИДА). Рост произошел в том числе за счет гибридов, которые в ноябре существенно потеряли свою популярность.

Самые популярные авто ноября по типу двигателя

Электромобили – 40,9% (+9%);

– 40,9% (+9%); Бензиновые – 26,8% (-2,5%);

– 26,8% (-2,5%); Дизель – 16,3% (-1,3%);

– 16,3% (-1,3%); Гибрид – 15,9% (-5,0%);

– 15,9% (-5,0%); ГБО – 0,1% (-0,1%).

Исторический момент для рынка

"Зафиксирован исторический момент: электромобили не просто вышли на первое место, а сделали это с уверенным отрывом. По итогам ноября, "электрички" заняли наибольшую долю рынка, подвинув многолетнего лидера – бензиновые авто – на вторую строчку", – отмечают эксперты.

Падение популярности гибридов аналитики ИДА связывают с тем, что покупатели, выбирая между такими авто и полностью электрическим авто, массово сделали выбор в пользу последнего. Зато новые дизельные авто постепенно превращаются в нишевое предложение.

"Ноябрьский срез рынка идеально иллюстрирует, как налоговые ожидания формируют спрос. Мы видим два разных подхода. Внутренний рынок живет по инерции: здесь покупают то, что понятно, простое в обслуживании и имеет развитую инфраструктуру – то есть бензин, дизель и газ. Зато рынок новых авто отреагировал на перспективу возврата НДС мгновенно. Тот факт, что электромобили заняли более 40% рынка новых авто, существенно опередив бензин и гибриды, – это аномалия, вызванная календарем. Покупатели, которые колебались, сделали выбор в пользу "чистого электричества" именно из-за желания зафиксировать выгодную цену", – констатирует эксперт Института исследований авторынка Остап Новицкий.

В то же время он предположил, что в январе авторынок может ждать коррекция. Новицкий объясняет это тем, что в начале следующего года условия для всех типов двигателей частично выровняются.

Как изменятся налоговые правила

До 31 декабря 2025 года в Украине действует льгота – при операциях по ввозу и по поставке электромобилей они не облагаются НДС. Эта норма будет отменена 1 января, причем независимо:

был ли такой автомобиль завезен на территорию Украины без уплаты НДС ;

; от даты оформления права собственности на него.

Но даже после этого таможенная ставка и налоговый сбор останутся на уровне 0%, поскольку они являются постоянно действующими нормами и закреплены законом, то есть не имеют срока действия. Также остается в силе прописанная в Налоговом кодексе Украины акцизная норма – 1 евро за каждый 1 кВт*ч емкости батареи.

Также OBOZ.UA сообщал, что в 2026 году в Украине временно повысят налог на прибыль банков до 50%, чтобы использовать часть их сверхприбылей для финансирования безопасности и обороны. Отмечается, что это решение может дополнительно обеспечить госбюджет до 30 млрд грн, хотя Нацбанк предупреждает о возможных ограничениях для деятельности банков.

