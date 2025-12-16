Не знаю, удалось ли вам увидеть фильм "Вратарь", съtмки которого много лет тому назад проходили в Киеве на стадионе "Динамо" и в которых принимали участие динамовские игроки. В этом фильме есть песня, в которой следующие слова: "Эй, вратарь, готовься к бою, часовым ты поставлен у ворот. Ты представь, что за тобою полоса пограничная идет…"

Видео дня

Украинский футбол в разные годы славился и продолжает славиться своими вратарями. Всех и не назову: Антон Идзковский, Николай Трусевич, Олег Макаров, Евгений Лемешко, Николай Уграицкий, Андрей Гаваши, Виктор Банников, Евгений Рудаков, Виктор Чанов, Михаил Михайлов, Виктор Юрковский, Юрий Роменский, Александр Шовковский…

Украинских голкиперов приглашали и продолжают приглашать в зарубежные команды. Виктор Чанов в своё время выступал в израильских клубах "Маккаби" Хайфа и "Бней Иегуда", Виктор Гришко защищал ворота турецкого "Трабзонспора", Максим Коваль играл в командах "Депортиво" (Испания) и "Оденсе" (Дания), Александр Рыбка – в турецком "Карабюкспоре", Денис Бойко выступал в испанской "Малаге" и турецком "Бешикташе". Вратари нынешней сборной Украины также востребованы – Анатолий Трубин выступает в лиссабонской "Бенфике", Андрей Лунин защищает ворота мадридского "Реала", в команде "Аль-Шабаб" (Саудовская Аравия) играл Георгий Бущан.

Вратарь сборной Украины U21 Владислав Крапивцов играет в испанской "Жироне", его коллега по команде Илья Попович – в венгерском клубе "Кишварда", голкипер сборной U17 Денис Столяренко играет в польской "Легии". Я назвал далеко не всех украинских вратарей, которые играли и продолжают играть в зарубежных командах. Всем голкиперам читатели OBOZ.UA желают держать свои ворота "на замке".

Рекорды Александра Шовковского

Многолетний вратарь киевского "Динамо" Александр Шовковский – рекордсмен среди украинских голкиперов. Вот некоторые рекорды СаШо, как его называли болельщики "Динамо".

8 марта 1994 года Александр дебютировал в высшей лиге Украины в возрасте 19 лет 83 дня. 24 сезона отыграл СаШо за "Динамо" в чемпионатах страны, за это время провел 420 матчей. В розыгрышах Кубка Украины (1992-2015) сыграл 60 матчей, 9 – за Суперкубок страны.

В 19 лет 220 дней Шовковский дебютировал в еврокубках – 10 августа 1994 года в Силькеборге с одноименным датским клубом в квалификации Лиги чемпионов.

С 1994 по 2016 год провел в еврокубках 143 матча – рекордный показатель для клуба. С учетом квалификационных матчей Александр провел 109 матчей в Лиге чемпионов – самом престижном клубном турнире Европы.

В первом туре розыгрыша Лиги чемпионов сезона-2016/2017 динамовский голкипер защищал ворота родного клуба в возрасте 41 года 254 дня.

13 ноября 1994 года Шовковский дебютировал в национальной сборной Украины. В главной команде страны он сыграл 92 матча, из них 46 (ровно половина) были "сухими". 12 раз СаШо выводил на поле национальную сборную с капитанской повязкой. В матче 1/8 финала ЧМ-2006 в Германии в серии пенальти игроки сборной Швейцарии не сумели забить ему ни одного мяча, что долгое время оставалось уникальным достижением нашего соотечественника, которое никто не мог повторить (лишь повторить, поскольку превзойти его нельзя).

Еще немного о достижениях Шовковского. 14 чемпионских титулов за карьеру, 11 побед в Кубке Украины, 6 раз выигрывал Суперкубок страны. 636 матчей провел Шовковский за "Динамо" в официальных турнирах. 18 сентября 2016 года Александр Шовковский провел заключительный матч в чемпионате Украины в возрасте 41 года 259 дней – в тот день "Динамо" играло с "Шахтером".

Вернулся в Премьер-лигу

Еще один экс-вратарь киевского "Динамо", подопечный Михаила Михайлова – Георгий Бущан – провел 16 лет своей игровой карьеры в клубе, начиная с клубной Академии. В составе "Динамо" выигрывал чемпионат Украины, дважды завоевал Кубок страны, трижды – Суперкубок.

С января 2025 года Бущан начал выступать в клубе "Аль-Шабаб" в чемпионате Саудовской Аравии. В нем он задержался ненадолго, и в итоге вернулся в Украину. Но не в "Динамо" – Руслан Ротань пригласил 31-летнего вратаря в "Полесье" на правах аренды, которая рассчитана на один год.